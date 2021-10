La China Suárez comentó una foto de Emilia Mernes y desató a los usuarios

Escándalo

La China Suárez no pega una. A horas de haber aterrizado en la Argentina, ya es protagonista de otro escándalo “amoroso” que le valió fuertes críticas. La polémica se desató por comentarle una foto a Emilia Mernes, a quien vinculan sentimentalmente con Duki. Le dejó emojis de fueguitos y caritas con ojos de corazones y los fans de la entrerriana no se la dejaron pasar.“La inexperta que se tiró a dos tipos casados”, “Ya estás vieja, andá a cuidar a las bendis”, “China no quieras andar con los novios de todas. Un límite te pido”, “Con el Duko no, China”, “Ya le querés el novio”, “China alert. Escondan sus novios”, “Emilia, cuidado con esta rata”, fueron algunos mensajes que sobresalieron entre las 333 personas que reaccionaron a su comentario.Días atrás, la actriz se expresó con un extenso descargo tras ser nuevamente señalada como una “roba maridos” por mensajearse con Mauro Icardi, que está casado con Wanda Nara. “Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos”, dijo haciendo un guiño a sus relaciones con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña.Indignada y dolida por todo lo que se dijo de ella en las redes sociales, admitió que siente esta situación como un Deja Vu infernal en el que vuelve a pagar con su reputación: “Una repetición que deja a la luz mi inexperiencia y sobre todo profunda credibilidad que le di a estos hombres que luego guardaron silencio dejando que me comieran los lobos”.Con respecto a su affaire virtual con Icardi, aclaró que es una situación que ella no comenzó, alentó ni provocó, y habló de la asimetría con la que se juzgan los hechos ya que en su caso no deja de escuchar calificativos dañinos.A modo de cierre agradeció a quienes le brindaron su apoyo y dejó en claro que en el pasado dejó que la pusieran en lugares injustos por callar, pero que hoy no está dispuesta a mantener la postura del silencio. “Soy una mujer que ya no tiene miedo de hacer valer mi derecho a vivir libre de prejuicios. Y ojalá esto no sirva solo como un descargo sino también para reflexionar entre nosotras”, concluyó.En 2012, la China empezó un romance con Nicolás Cabré, que estaba casado con Eugenia Tobal, con quien había perdido un bebé. En 2015, Pampita dijo haberla encontrado teniendo sexo con Benjamín Vicuña en el motorhome del set de filmación de El hilo rojo. Esos dos antecedentes se sumaron al vínculo que entabló con el futbolista del PSG vía Telegram, y el apodo de “roba maridos” parecería acompañarla por el resto de su vida. Fuente: (Tn)