Neymar explotó por las críticas a sus fiestas: “Salgo cuando puedo”

No son semanas fáciles para Neymar, quien apunta a recuperar su nivel en el Paris Saint Germain pero al mismo tiempo tiene que afrontar las críticas por poner en duda su futuro en el fútbol. Durante todo su carrera, ha cargado con la presión de ser uno de los mejores futbolistas del mundo pero también ha soportado una gran cantidad de reclamos. En ese sentido, volvió defender su vida privada y pidió que se lo juzgue únicamente por su desempeño dentro del campo de juego.“Hablo de respeto porque la gente dice: ‘Ah, Neymar no se cuida, Neymar es esto, Neymar es aquello’. ¿Cómo uno va a estar 12 años en la cima sin cuidarse? Nadie consigue eso”, sentenció Ney en una entrevista al canal de YouTube llamado Fui Clear que se difundió este jueves.Según sus dichos, no va a privarse de llevar una vida muy activa fuera de las canchas por el simple hecho de que todos están pendientes de ello. Neymar considera que puede divertirse sin que afecte a su rendimiento deportivo de cada fin de semana.“Salgo cuando puedo. Salgo cuando es posible, cuando sé que no voy a entrenar al día siguiente. No voy a dejar de hacer nada. (...) ¿Cuál es el problema? Tienen que juzgarme por lo que hago dentro de la cancha, ahí permito que hables, pero de lo que hago fuera....”, aseveró.Últimamente, muchos han dicho que ha estado en baja forma pero él está tranquilo con sus propios métodos para sostenerse en la élite del fútbol mundial. “Sé cuidarme, tengo un fisioterapeuta y un preparador físico prácticamente 24 horas conmigo, ¿para qué? ¿para nada?”, preguntó Neymar irónicamente.Por otro lado, el atacante brasileño de 29 años dijo que cada vez que sale al terreno de juego quiere “ganar de cualquier forma”, aunque admitió que eso lo ha llevado algunas veces a cometer errores: “Ya me equivoqué mucho más, si pudiera cambiar algunas cosas, obvio que tomaría otras actitudes”, afirmó.No obstante, considera que va alcanzando la madurez y que siente contento de formar parte del proyecto del PSG con otros grandes jugadores. “Tenemos un gran equipo y podemos llegar muy lejos”, valoró Neymar, quien también explicó la necesidad de “esforzarse el uno por el otro” para alcanzar los objetivos.“Estamos conociéndonos cada vez mejor y tenemos todos para hacer una gran temporada y conquistar títulos”, comentó el socio de Kylian Mbappé y el argentino Lionel Messi en el ataque del cuadro parisino, que ha generado grandes expectativas por tener una plantilla llena de estrellas del fútbol mundial. Fuente: (Infobae)