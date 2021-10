Revelan por qué Furtado habría terminado su relación con la China Suárez

Una relación clandestina

En medio del escándalo con Mauro Icardi y Wanda Nara, se confirmó que la China Suárez y Nicolás Furtado habían comenzado una relación. Pero casi al mismo tiempo en el que trascendió el romance, todo se terminó. Y ahora, pocos días después de que el actor incluso llegara hasta dejar de seguir en Instagram a la actriz, Ángel de Brito contó el motivo del abrupto desenlace.Según el conductor de Los ángeles de la mañana (El Trece, a las 11), la relación entre el protagonista de El Marginal y la ex Casi Ángeles marchaba sobre ruedas, pero una repetitiva preocupación de ella lo habría cansado a tal punto que él decidió ponerle un punto final a la cuestión."Salió corriendo porque parece que la China estaba intensa con el tema Benjamín Vicuña y la casa que contamos acá. Los famosos 22 metros cuadrados choreados", aseguró De Brito, en alusión a un conflicto judicial que la actriz debió enfrentar con una vecina.Para quienes no lo recuerdan, al parecer la actriz se habría quedado con un porcentaje de un lote que no le correspondía, en un barrio privado en el que vivía con Nicolás Cabré, y eso habría causado la furia de la verdadera dueña de la tierra. Tras ese episodio, Vicuña habría intentado intermediar y llegar a un acuerdo, pero justo se separó de la China y todo quedó en la nada."No subió de nivel (la relación entre Furtado y Suárez) porque ella estaba súper enojada con Benjamín y él no estaba para bancar una cabeza ajena”, aseguró el periodista de espectáculos.Así las cosas, paralelamente trascendió el rumor de un supuesto romance del actor uruguayo con Ester Expósito, una actriz y modelo española que, entre otras series, fue parte de Vis a Vis y Élite. De hecho, apenas dejó de seguir en Instagram a la China, Furtado publicó una foto de la artista europea en una de sus historias de esa misma red social.Según informaron en Intrusos (América, a las 13), el romance entre Nicolás Furtado y la China Suárez se habría iniciado cuando ella aún estaba en pareja con Benjamín Vicuña. Es más: llegó a trascender que ese habría sido el verdadero motivo de la separación entre la argentina y el chileno.Karina Iavícoli, panelista del ciclo del canal de Palermo, aseguró que la noche previa a que Vicuña blanqueara su separación ella la pasó con Furtado y eso habría provocado la tajante decisión de Benjamín."Ella (por la China) hace una fiesta. Va Peter Lanzani de invitado, pero lo que me dicen es que él fue como un anzuelo. Ella lo mostró a él en redes, pero no al otro", afirmó. Y sumó: "Pasó la noche en un sillón, tapado con una frazada. Habría estado en esa fiesta y pasado varios días con la China Suárez: Nicolás Furtado".Lo cierto es que, casualmente, apenas terminó su relación con Vicuña, la actriz se fue a trabajar a España y allí también viajó el protagonista de El Marginal, y ya sin el peso de estar viviendo una relación clandestina ambos se dejaron ver públicamente juntos. Fuente: (Clarín)