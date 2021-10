Ingrid Grudke contó que a los 23 años sufrió acoso sexual durante un casting

Ingrid Grudke sacó a la luz uno de los episodios más dolorosos de su vida: fue acosada sexualmente cuando recién estaba incursionando en los medios como modelo. Según detalló en una entrevista, la manosearon en un casting y nadie la defendió.“Fue una situación incómoda. Antes era normal, me tocaron la cola. Tenía 23 años. En ese momento lo hablé con mi compañero y me enojé varias veces”, contó en una nota con Mitre Live.La misionera explicó que no fue la única vez que pasó por algo así en el ambiente laboral. “Me sentí incómoda muchas veces. Eso era normal hace 25 años atrás. En ese momento, era natural y normal. Los hombres lo están viendo y cuando ellos empiecen a dejar de defenderse un poco entre ellos esto va a cambiar. Todavía hay algunos que se ríen, aunque no estén de acuerdo. Cuando digan que no estuvo bueno ahí van a empatizar”, agregó.Hace un tiempo que Ingrid Grudke dejó las pasarelas y la moda de alta costura para darle un vuelco total a su vida. Ahora es fisicoculturista y está muy feliz. Hasta se anotó en el torneo FBB European Fit Model championships, organizado por la estrella de Hollywood Arnold Schwarzenegger.“Desde las 10 de la mañana nos estuvimos preparando y estuve atenta a cada detalle que me decían, desde traerme el desayuno a la habitación, maquillarme el cuerpo, practicar las poses, preparar la monokini y el vestido, los zapatos, maquillaje y peinado. Me fijaba en todo. Y una hora antes estuvimos detrás del escenario para estar listas al momento de que me llamen”, comentó en sus redes luego de su primera jornada en el evento. Fuente: (Tn)