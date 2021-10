Calu Rivero anunció un cambio de estrategia legal en el juicio a Juan Darthés

Este miércoles Calu Rivero publicó un comunicado en su cuenta de Instagram en el que anunció que tiene nueva abogada en el juicio que mantiene contra Juan Darthés. Esta determinación viene acompañada de un cambio de estrategia jurídica: demostrará que hubo abuso sexual por parte del actor -mientras compartían elenco en Dulce amor- en sede civil con pericias psicológicas y psiquiátricas.Dignity ahora será representada por Raquel Hermida Leyenda, la letrada que estuvo al frente del litigio de Anita Co, que en mayo fue sobreseída de la causa que el actor le inició por injurias luego de que lo denunciara por acoso cuando compartían elenco en Gasoleros. La abogada trabajará junto a la especialista en derecho civil Marcela Arvia.“La actriz Dignity (Calu Rivero) modifica su estrategia jurídica. ‘Quiero ver cambios en la Justicia. Voy a luchar para instalar la perspectiva de género en sede civil’”, se lee en el comunicado.Acto seguido hizo referencia a la demanda por “daños y perjuicios” que pesa sobre ella desde el 2018, tras haber denunciado mediática y públicamente al actor. En esta línea aseguró que, representada por la Red de contención, “ya no toma decisiones desde el miedo, sino desde el amor” y que “desea cambiar la historia en materia de daños, como respuesta al expediente que le inició en el 2018 y continúa Juan Darthés ante el Juzgado Civil N. 39″. “Un abusador no tiene derecho a daños y perjuicios”, sentenció la Dra. Hermida Leyenda.En diálogo con Clarín, la abogada afirmó: “La causa de Rivero es un expediente civil de daños y perjuicios iniciado por Darthés en 2018. La defensa de Calu Rivero era de tipo civil y ahora asumimos una defensa penal. Presentamos un caso de abuso sexual, por lo cual Darthés no tendría ningún derecho a daños y perjuicios. Trabajo con la Dra. Marcela Arvia que es civilista, pero tratando de modificar la perspectiva de género en sede civil”, señaló la letrada.Además, explicó que Rivero “es una víctima de abuso sexual y por eso se considera que el abusador no tiene derecho de daños y perjuicios. Vamos a cambiar la perspectiva de género y a lograr que Calu gane el juicio”, concluyó.En febrero en el aire de Mucha Radio, al ser consultada por su situación judicial Dignity no ocultó su indignación. “No puedo hablar, ese tema lo deberías hablar con mi abogado, pero él aún prófugo de la Justicia, a través de sus representantes legales, mantiene vivo este juicio”, expresó.Lejos de ahondar en su caso particular, Calu prefirió poner el foco de la cuestión en todo lo que está ocurriendo en el país: “Con todo lo que está pasando a nivel social, creo que es momento que en la Justicia haya una perspectiva de género. Que se vea ese cambio definitivo para tener una sociedad de igualdad entre sexos y géneros”.