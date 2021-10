Video: La Nueva Luna del Chino en Elonce TV el sucesor cantó los grandes éxitos

En diciembre del 2017 el mundo de la cumbia estaba de luto al conocerse el fallecimiento del “Chino”, cantante de La Nueva Luna, una de las bandas más convocantes de la escena tropical.

Seis meses después, Gabriel González hijo del “Chino”, siguió los pasos de su papá, tomó su lugar y hoy triunfan en la nueva etapa de la banda.



“Desde los 12 o 14 años que me incursione en la movida tropical, trabajando de manera independiente como músico, productor y compositor”, expresó a Elonce TV el artista. A raíz del fallecimiento de su padre, “mi familia me dijo que era el único que podía seguir con esto y que era un homenaje para mi viejo. Hoy, tres años y medios después, seguimos recorriendo el país”.



“Cuando pasó lo de mi papá, lo primero que hice fue analizarme a mí mismo para ver si estaba capacitado para hacerme responsables de semejante manto. Por suerte fue bastante natural. La gente también lo tomó bien”, dijo.



Durante el 2020, el grupo musical estrenó un nuevo trabajo “No habrá cumbia como la tuya”. “La verdad nos fue muy bien y fuimos nominados a los premios Gardel para mejor álbum tropical del año. Estamos muy contentos por el apoyo del público”.



Gabriel reestreno la canción “Amor eterno” con una grabación de su padre: “Me emocionó mucho al cantarla. Pero cuando entré al estudio y escuché la voz de mi viejo, no lo podía hacer. Los sentimientos me ganaron, peor le puse lo mejor de mí para que esta producción salga linda”, contó.



El próximo 27 de noviembre se presentará en Paraná.



