Wanda Nara y Maxi López ponen “fin a todos los pleitos existentes entre ellos”

Wanda Nara perdonó a Mauro Icardi por intercambiar comprometedores chats con la China Suárez. En medio del conflicto, Maxi López tuvo un rol fundamental: se quedó en París con Valentino, Constantino y Benedicto -los hijos que tienen en común-, pero además se encargó de Francesca e Isabella. A través de un comunicado de Ana Rosenfeld dio una nueva noticia: después de años de litigio, el futbolista y la empresaria “han resuelto poner fin a todos los pleitos existentes”.



La expareja mantiene conflictos desde el 2013, cuando se separaron en medio de un escándalo mediático. ¿Los motivos de las pujas judiciales? Régimen de visitas, cuota alimentaria y prohibiciones de hablar con los medios de la polémica, entre otras. Pero al parecer estos han llegado a su fin.



En el comunicado, la letrada hizo referencia al trascendido que indicaba que la modelo debía pagarle “tres multas de 50 mil dólares o su equivalente en pesos” por no respetar el bozal legal que él le había impuesto. “Ante las versiones que circulan sobre posibles multas que Wanda Nara debería pagar a Maxi López por haber -supuestamente- violado la medida autosatisfactiva impuesta para que no se refiriera a aspectos personales de su divorcio (bozal legal), aclaro que mi cliente a la fecha, nada debe abonar por dicho concepto”, señaló Rosenfeld.



“La Corte Suprema de Justicia de la Nación no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión. Por su parte, el Tribunal de Familia Nro. 5 de San Isidro nunca dio traslado de las hipotéticas transgresiones”, argumentó.



A modo de cierre, el comunicado concluye: “Más allá que esta cuestión es estrictamente procesal, aclaro que entre la Sra. Wanda Nara y el Sr. Maxi López han resuelto poner fin a todos los pleitos existentes entre ellos, al día de la fecha”.