Carta de Icardi a Wanda: "Arruinaste todo por un chat que no significó nada"

"Él me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: 'Te di todo y tenés todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mí'. Y ahí me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él", reveló Wanda Nara en un posteo con el que confirmó su reconciliación con Mauro Icardi luego de la fuerte crisis que se desencadenó cuando encontró los mensajes que el futbolista intercambiaba con la China Suárez.Y aunque parecía que la empresaria hacía referencia a una carta de amor, Yanina Latorre leyó en Los ángeles de la mañana el descargo que escribió el jugador del Paris Saint-Germain y dista mucho de ser romántico. Por el contrario, es bastante duro para con la mamá de sus hijas Francesca e Isabella. "Cada vez más te demostré las cosas que te digo. Nunca te mentí ni te inventé nada, tuve un error de pelotudo. Ahí tenés firmado nuestros sueños de ocho años, lo que quisimos cumplir y conseguimos todo lo que nos propusimos hacer. Espero que lo disfrutes, estaré tranquilo porque sé que en el resto de mi vida no vas a tener nada para reprochar", empezó el rosarino.

"Te estás equivocando y mucho, no te das cuenta. Lo único que querés es divorciarte, te dije que lo que pidas lo pidas, aunque en el interior, en mi alma sea lo peor que me pueda pasar. Espero también que lo disfrutes, no soy una persona de mierda. Soy una persona de bien y me entregué completamente a vos desde el día que empezamos. Lo sabés vos y lo saben todos", agregó y destacó que no solo es un gran padre, sino que también es un buen padrastro para Valentino, Benedicto y Constantino, los hijos que Wanda tuvo con Maxi López.Por otro lado, habló de su vínculo con el dinero y la forma en la que lo trató Wanda cuando estalló el escándalo: "Soy una persona que no me interesa lo material, todo lo material te lo entregué siempre a vos. Siendo millonario me visto en H&M y compro ropa de Amazon, para que te des una idea y lo sabés muy bien. A raíz de todo esto no puedo seguir aguantando tus malos tratos, tu ningunearme, tu pelotudearme. Yo no soy una mierda y no me lo merezco, espero que con todo lo material seas feliz".Y continuó, con crudeza: "Ahora querés la joda, escribirte con tipos, espero que sean el 1% de lo que fui yo. Arruinaste todo por un chat de mierda que no significaba nada para mí, un chat por el que estás ciega y no podés ver más allá del teléfono donde ves pelotudeces y mandás data a la prensa. Nunca me lo hubiera esperado, pero soy real y sé que la gente cambia. Yo mantengo mis valores, lo tengo claro". Por último, le agradeció por el apoyo que la mediática le brindó durante los 8 años que llevan juntos. "Perdón por ser la mierda que fui y perder todo por un error. Espero que seas feliz, te merecés ser feliz, si no es a mi lado espero que encuentrés donde serlo", concluyó.