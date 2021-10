Mirtha Legrand habló de su salud: "Estoy mejorando de a poco"

La actriz y animadora Mirtha Legrand, de 94 años, aseguró que continúa "mejorando de a poco" en su estado de salud, a dos semanas de haber dejado el Sanatorio Mater Dei tras haber sido atendida por una afección coronaria y permanecer internada doce días.Aunque todavía no volvió a aparecer en sus programas, que desde hace más de un año quedaron en manos de su nieta, Juana Viale, la diva aseguró que no solo se encuentra muy bien, sino que tiene muchas ganas de volver a trabajar."Estoy mejorando de a poco. Tengo que seguir recuperándome en casa, pero estoy mejor", dijo en diálogo con el sitio Primicias Ya.Y agregó: "Gracias a toda la gente que se preocupó y el inmenso cariño que recibí en estos días".El miércoles 29 de septiembre, la "Chiqui" comenzó a sentirse mal y al ver que con el paso de las horas su cuadro no mejoraba, el jueves por la mañana llamó a su médico para que la fuera a ver a su departamento de avenida Del Libertador.Luego de realizarse una serie de pruebas, el profesional consideró que era necesario que la conductora se dirigiera al Mater Dei para hacer estudios de mayor complejidad.Así fue como fue trasladada en ambulancia, a la que se subió caminando, para ser atendida en servicio de cardiología y finalmente a las 17:00 la intervinieron quirúrgicamente."Lo primero que dijo mamá cuando le pusieron los stents y volvió a la unidad coronaria, fue: 'Voy a volver a trabajar, ¿no?", reveló Marcela Tinayre en diálogo con Los ángeles de la mañana y aseguró que "Chiquita" estuvo lúcida en todo momento porque el procedimiento se llevó a cabo con anestesia local.Más allá del deseo de la diva, la conductora de Las Rubias (KZO) destacó que está convencida de que Mirtha volverá a la pantalla chica: "Está muy bien. Tiene que recuperarse, como cualquiera que pasa por ese proceso".