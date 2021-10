More Rial publicó una foto y expresó: “Para que me quieran o me odien más”

More Rial es conocida por sus fuertes mensajes y las polémicas publicaciones que suele compartir en su perfil de Instagram. Frente a esto, subió una foto de ella frente al espejo como suele hacer, pero lo que más llamó la atención fue el mensaje que compartió junto a la imágen.La influencer está acostumbrada a recibir muchos comentarios negativos o violentos sobre su persona, por está razón escribió: "Pa’ que me quieran más o me odien más". Además, limitó los comentarios de la publicación para evitar leer algunos mensajes que pueden resultar ofensivos..Uno de los comentarios que recibió fue el de su mamá postiza que le escribió: "Yo te quiero cada día más". Ella adoptó a Jacqueline Patoka para cumplir el rol de madre, luego de su pelea y posterior denuncia a Silvia D’Auro, ex esposa de Jorge Rial.Días atrás se la vio en el cumpleaños de su papá junto a su hijo Francesco. More compartió fotos con el periodista deseándole un feliz cumpleaños, además de demostrar el tierno abuelo que es.Todavía la influencer no mostró el resultado final de su esperada operación. Ella había dado algunos adelantos, pero nunca una foto completa de ella. Al llegar los días calurosos puede ser que empiecen a aparecer los resultados esperados por sus seguidores.