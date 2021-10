Durante el partido que River le ganó a Argentinos Juniors por 3-0 por una nueva fecha de la Liga Profesional, Florencia Peña incendió las redes sociales con un posteo.La reconocida conductora de televisión se sacó una foto de espaldas, viendo a su amado Millonario mientras usaba un sensual body animal print de encaje. Subió la imagen a sus redes sociales haciendo una promesa: "Si perdemos me visto", publicó con picardía.Sus fans que imploraban que River no caiga ante los de La Paternal para no perder la oportunidad de ver a su ídola en ropa interior. Finalmente el Millonario terminó goleando al Bicho.