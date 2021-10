Rubia se fue a Miami y conquistó a sus seguidores posando en bikini

Alejandra Maglietti compartió imágenes desde la playa en donde se la ve posando con una bikini negra y lentes de sol. Acompañó el look con unos lentes de sol y collares.Deslumbró a sus fans con dos fotos y un video, en el cual exhibió sus curvas desde diversos ángulos.Hace algunos días, cuando estalló el escándalo que involucró a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, Alejandra Maglietti dio su opinión sobre la polémica y se puso del lado del bando de la China.Sin embargo, luego del descargo de la actriz a través de las redes, Maglietti cambió su postura.“Me pareció que en algunas partes tenía razón, y en otras no. Es probable que los varones le hayan mentido, porque es una cuestión que suele ocurrir, pero en este caso me da la sensación de que ese argumento no entra tanto. Me hubiera gustado que le pida disculpas a Wanda, que es algo que le faltó a la carta. Podría haber incluido un pedido de perdón, diciéndole: ‘La verdad no fue mi intención romper tu pareja’. Y listo, me parece que era ponerse en otro lugar, porque el sufrimiento de Wanda también está”, señaló.