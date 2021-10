Wanda Nara rompió el silencio y explicó la reconciliación tras el escándalo

Wanda Nara decidió romper el silencio en su cuenta de Instagram y contó cómo vivió la semana pasada con el escándalo con Mauro Icardi y La China Suárez.En su posteo donde se la ve a los besos con Mauro Icardi, Wanda Nara puso: "Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido, quede muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos".Y continuó: "Fuimos al abogado. En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el Acuerdo. Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: “Te di todo y tenés todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mi”.Luego llegó el remate de la cara donde Wanda Nara confirma que se reconciliaron con Mauro Icardi y que dieron marcha atrás al acuerdo firmado: "Y ahí me dí cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con el. Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te Amo Mauro Icardi". Fuente: (A24)