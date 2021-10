Estrenó su lujoso departamento y mostró sus exuberantes curvas en bikini

El inicio de 2021 encontró a Floppy Tesouro (35) en plena separación del arquitecto Rodrigo Fernández Prieto (44), luego de algunos años de matrimonio y una hija en común, Moorea (5). Superados los primeros nubarrones, la modelo no solo rehízo su vida junto al empresario gastronómico Ezequiel Pereira, sino que en los últimos días se mudó a su nuevo y lujoso departamento de Puerto Madero.La mediática vivía en un penthouse en el mismo barrio junto a Fernández Prieto, pero por un arreglo con su ex, obtuvo un hogar a estrenar ubicado en el piso 16 de un edificio levantado la empresa constructora que regentea. “Mi prioridad era que fuera un departamento en altura, para mantener una linda vista. También quería quedarme en la zona en la que vivo desde hace ya diez años, desde antes de mi relación con Rodri, porque me siento cómoda, segura y tengo a mis amigas cerca”, le contó Tesouro a la revista ¡Hola!.“Lo único que extraño de mi casa anterior es el vestidor. Aunque el que tengo ahora es enorme, a mí me queda chico. Atesoro carteras, zapatos y cinturones que compro en mis viajes”, agregó la actriz, que reveló que Moorea no sufrió durante la separación y que le encantaría mudarse a junto a Pereira.“Amo Miami, es mi lugar en el mundo. Eze vive allá hace tres años y dudo que quiera volver a radicarse en nuestro país. Si bien estamos juntos desde hace poco tiempo, todo es muy intenso. Tenemos el mismo proyecto de vida, y deseamos que nuestro vínculo crezca. Si nuestra relación avanza, no descarto mudarme a Miami en un futuro… ¡No se puede estar para siempre a la distancia!”, concluyó.