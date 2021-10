Qué se sabe de la tragedia en el rodaje de Alec Baldwin: todos los detalles

La investigación policial sobre el disparo mortal con una pistola de utilería disparada por Alec Baldwin durante el rodaje de la película Rust se centraba el sábado en la especialista encargada del arma y en el ayudante de dirección que se la entregó al actor estadounidense.La directora de fotografía de origen ucraniano Halyna Hutchins, de 42 años, recibió un impacto en el pecho y murió poco después del incidente ocurrido el jueves en Nuevo México, mientras que el director Joel Souza, de 48 años, que estaba detrás de ella, resultó herido, hospitalizado y dado de alta.La policía interrogó a Alec Baldwin, de 63 años, que cooperó voluntariamente, pero no ha presentado cargos en su contra. Después del accidente, Baldwin se cambió y entregó las ropas que llevaba a los investigadores. El asistente de dirección "no sabía que había balas en el arma de utilería", de acuerdo con el documento presentado por el sheriff. El encargado de armas entregó el arma a los detectives.La fiscal Mary Carmack-Altwies dijo en un comunicado que el caso está en sus etapas preliminares, y añadió: "En este momento, no sabemos si se presentarán cargos".Baldwin fue fotografiado el sábado por la noche afuera de un hotel en Santa Fe, abrazando y hablando con Matt Hutchins, el esposo de Halyna Hutchins, y su hijo de nueve años.El hecho sucedió el jueves por la tarde durante el ensayo de un tiroteo que debía comenzar en la zona de la iglesia, donde el personaje de Alec Baldwin salía en una escena exterior a corta distancia.El equipo de producción de las cámaras estaba midiendo los ángulos y no se habían retirado al área de seguridad establecido cuando se dispara un arma. El operador de la cámara B estaba en una plataforma rodante con un monitor, comprobando las tomas, Halyna Hutchins estaba a su lado mirando el monitor, mientras el director de la película, Joel Souza, estaba agachado atrás de ella.El actor se estaba preparando para filmar la escena en la que sacaba la pistola de una funda y el director adjunto había gritado "pistola fría" en el set cuando se escapó el disparo. Cuando el actor sacó el arma de la funda, la munición voló hacia el operador, Hutchins y Souza. El proyectil pasó por la lado del operador de la cámara, impactó en Hutchins cerca de su hombro y continuó hasta Souza. Hutchins cayó al suelo e inmediatamente fue atendida por el médico del rodaje quien presionó sobre la herida de la directora de fotografía para detener la hemorragia.La pistola, que debía tener un cartucho de fogueo, tenía en cambio un cartucho cargado, según la declaración jurada presentada por la oficina del sheriff para obtener una orden de registro, informaron los medios locales.

La declaración jurada asegura que el director adjunto Dave Halls, identificado como el hombre que entregó el arma a Baldwin, gritó "arma fría" mientras lo hacía. Es el lenguaje de la industria para indicar que un arma sólo tiene una bala de salva. El documento judicial, obtenido por AFP, dice que Halls no sabía que el arma estaba cargada.TMZ, por otro lado, citando fuentes anónimas relacionadas con la producción, dijo que el arma entregada a Alec Baldwin había sido utilizada previamente por gente del equipo para realizar prácticas de tiro con balas reales.La policía se está centrando en la secuencia exacta de los acontecimientos que permitieron introducir la munición real en el plató de "Rust", un "western" ambientado en el siglo XIX.Las directrices de seguridad en el manejo de armas detalladas por el grupo Actors' Equity Association especifican que "toda carga de armas de fuego debe ser realizada por el dueño de la propiedad, el armero o personas experimentadas que trabajen bajo su supervisión directa". Y recomiendan: "Antes de cada uso, asegúrese de que el arma haya sido probada fuera del escenario y luego pruébela usted mismo. Observe cómo el maestro de utilería revisa los cilindros y el cañón para asegurarse de que ningún objeto extraño o bala falsa se haya alojado en su interior".La pistola utilizada, y otras dos, fueron proporcionadas por la maestra de armas de la película, Hannah Gutiérrez-Reed, de 24 años e hija de Thell Reed, armero de la industria cinematográfica desde hace mucho tiempo.En un podcast de septiembre, la joven Gutiérrez-Reed dijo que tenía cierta inquietud por asumir el papel de armero principal por primera vez en la anterior película en la que trabajó, "The Old Way". "Estaba muy nerviosa al principio y casi no acepté el trabajo porque no estaba segura de estar preparada", dijo en el podcast "Voces del Oeste", antes de añadir: "Pero al hacerlo, todo fue muy bien".En la llamada telefónica al número de emergencias 911 inmediatamente después del disparo, se podía escuchar la conmoción y la rabia que se sentía en el set.

"Tenemos a dos personas que recibieron disparos accidentalmente con una pistola de utilería; necesitamos ayuda de inmediato", dice la persona que llama a un agente de policía."¿Estaba cargada con una bala de verdad?", pregunta el operador. "No... no puedo decírselo", responde la persona que llama. "Este hijo de put* se supone que revisa las armas, es responsable de lo que sucede en el set", replican desde el rodaje.Alec Baldwin dijo el viernes que tenía el corazón roto y que estaba cooperando plenamente con la investigación sobre "cómo ocurrió esta tragedia" en la que mató accidentalmente a la directora de fotografía de la película Rust, que él produce y protagoniza, Halyna Hutchins, y dejó herido al director, Joel Souza."No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se ha cobrado la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega profundamente admirada", empieza el tuit que publicó Alec Baldwin el 22 de octubre. Y continua: "Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para abordar cómo ocurrió esta tragedia, estoy en contacto con su marido, ofreciéndole mi apoyo a él y a su familia. Mi corazón está roto por su marido, su hijo y todos los que conocían y querían a Halyna", concluye el actor estadounidense, de 63 años de edad.Además, el actor retuiteó una noticia de la revista Variety titulada "A Alec Baldwin le dijeron que el arma de utilería era segura antes del tiroteo fatal, según una declaración jurada".El incidente ocurrió el jueves en el Rancho de Bonanza Creek, un escenario al que suelen desplazarse numerosas producciones de Hollywood. Por el momento, las autoridades descartan presentar cargos criminales y están entrevistando al equipo entero del filme con el fin de esclarecer los hechos.La compañía encargada del rodaje, en el que Baldwin ejerce como protagonista y productor, emitió un escrito que decía que el equipo completo se encuentra "devastado" por lo sucedido y se comprometía a ofrecer ayuda psicológica a todas las personas relacionadas con la filmación, que se suspenderá de manera indefinida.El viernes, no obstante, se conoció que varios empleados del rodaje protestaron por supuestas malas condiciones laborales y falta de seguridad.Según fuentes citadas por el diario Los Ángeles Times, media docena de asistentes y operadores de cámara dimitieron en bloque el día del fatal accidente, ya que en las jornadas previas hubo problemas con ese mismo arma, que en su opinión no estaba correctamente supervisada. Todos fueron sustituidos por otro grupo de trabajadores no sindicalizados.El medio reportó que al menos un operador de cámara había enviado un mensaje a un director de producción, diciendo: "Ya han ocurrido tres descargas accidentales. Esto es súper inseguro".Rust Movie Productions indicó en un comunicado que no había tenido conocimiento de ninguna "queja oficial", pero que "seguiría cooperando con las autoridades de Santa Fe". También dijeron que se estaba llevando a cabo una revisión interna.Dos días antes, Lane Luper, un asistente de cámara adscrito al sindicato Iatse (siglas en inglés de Alianza Internacional de Empleados de la Escena), describió las supuestas condiciones precarias del rodaje a través de una serie de comentarios de Facebook. Se quejaron de que les habían prometido habitaciones de hotel en Santa Fe, pero tras comenzar la filmación, debían conducir 80 km desde Albuquerque todas las mañanas.Luper publicó los comentarios como respuesta a un vídeo en el que Baldwin animaba al sindicato a convocar una huelga mientras se negociaba un convenio con la patronal de estudios de Hollywood.En una entrevista con el diario británico The Sun, el exmilitar Anatoly Androsovych dice que no culpa a Baldwin de lo ocurrido, sino que apunta al equipo de atrezzo de la película de haber entregado a Baldwin un arma cargada. Androsovych está ahora tratando de organizar visados para conceder a su esposa Olga y a su hija Svetlana la entrada a Estados Unidos para visitar y apoyar al marido de Halyna Hutchins, Matthew, y a su hijo de nueve años, Andros.

"Todavía no podemos creer que Halyna haya muerto y su madre se está volviendo loca de dolor", dijo Anatoly al Sun. "Pero no responsabilizo a Alec Baldwin, es responsabilidad de los utileros que manejan las armas. El hijo de Halyna ha quedado muy afectado: está perdido sin su madre".La hermana menor de Halyna, Svetlana Androsovych, también ha hablado. Ha denunciado la "negligencia" en el set de rodaje."¿Cómo se ha permitido esta negligencia por parte de un equipo tan profesional? Es una coincidencia absolutamente absurda. No sé a dónde llevará la investigación, pero hay muchas conjeturas. Sólo Dios sabe lo que ha pasado, es tan increíblemente duro vivirlo. Lo único que queremos ahora es estar con mi madre junto al marido de Halyna y su hijo para asegurarnos de que siente nuestro apoyo".