Falleció James Michael Tyler, conocido por su papel de Gunther en “Friends”

El actor James Michael Tyler, mundialmente conocido por dar vida a Gunther en la comedia “Friends”, murió los 59 años tras perder una batalla contra un cáncer de próstata.Kevin Bright, quien fuera uno de los directores de “Friends”, anunció la triste noticia a través de su cuenta de Twitter. “Era una persona increíble que pasó sus últimos días ayudando a los demás. Dios te bendiga James, Gunther vive para siempre”, escribió Bright.El representante del actor informó a TMZ que falleció pacíficamente el domingo por la mañana en su casa en Los Ángeles. “El mundo lo conocía como Gunther (el séptimo “Amigo”), de la exitosa serie ‘Friends’, pero los seres queridos de Michael lo conocían como actor, músico y esposo amoroso”, compartió la familia en un comunicado.Hace unos meses, en junio, James Michael Tyler contó públicamente que padecía cáncer de próstata en estadio cuatro. Le diagnosticaron la enfermedad por primera vez en 2018 y lo mantuvo en privado durante tres años. Aunque los médicos eran optimistas, su enfermedad, lamentablemente, se agravó el año pasado en plena pandemia.Según él mismo contó, la enfermedad se había extendido a los huesos y la columna vertebral, lo que provocó una parálisis en la parte inferior del cuerpo: “Me perdí una prueba, lo cual no fue nada bueno. El cáncer decidió mutar en el momento de la pandemia”.Tyler dijo que los productores de “Friends” estaban al tanto de la gravedad de su diagnóstico y que se había mantenido en contacto con David Schwimmer a través de Instagram.También elogió a su esposa Jennifer Carno por ser su “fuerza absoluta” durante toda su batalla. Y lamentó de no haberla escuchado y acudir a un chequeo antes.En su entrevista para el programa Today de la cadena NBC, el actor pidió a los hombres que se hagan pruebas de detección de PSA, un antígeno prostático específico que puede indicar signos de la enfermedad. “La próxima vez que vayas solo para un examen básico o tu chequeo anual, pedile a tu médico una prueba de PSA. Es fácilmente detectable”, dijo.“No te rindas. Sigue luchando. Y ten metas. Establece metas. Mi meta el año pasado fue llegar a mi 59 cumpleaños. Lo hice, el 28 de mayo. Mi meta ahora es ayudar a salvar al menos una vida dando a conocer esta noticia”, contó en la televisión estadounidense.En el especial de la comedia, que se emitió en mayo por HBO Max, los protagonistas Courteney Cox, David Schwimmer, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y Matthew Perry charlaron con Tyler a través de Zoom. El actor dijo ese entonces que no quería “decepcionar” a sus compañeros y arruinar el momento contando sobre su diagnóstico. Para evitar ese mal momento, decidió no estar en persona y participar por videollamada.“Quería ser parte e inicialmente iba a estar en el escenario, al menos, con ellos, y poder participar en todo. Fue agridulce, la verdad. Estaba muy feliz de ser incluido en la reunión, pero fui yo quien decidió no hacerlo físicamente y hacer una aparición en Zoom, básicamente, porque no quería que verme fuera una decepción, ¿sabes?... No quería que fuera como, ‘ah, y por cierto, Gunther tiene cáncer’”, detalló el actor ante las cámaras.El actor aparece en 150 episodios de “Friends” en el transcurso de sus 10 años. Si bien Gunther es el personaje más recordados de su carrera, también ha hecho apariciones en series como “Scrubs”, " Episodes”, “Modern Music” y “Just Shoot Me!”, entre otros títulos.“Warner Bros. Television lamenta la pérdida de James Michael Tyler, un querido actor y parte integral de nuestra familia de ‘Friends”. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos, colegas y fanáticos”, compartió la compañía vía Twitter.