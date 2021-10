Sigue la novela: Icardi posteó otra foto con una indirecta para Wanda Nara

En las últimas horas Mauro Icardi subió varias fotos con Wanda Nara e incluso algunas las borró. Pero este sábado por la mañana compartió una imagen besando a su mujer y cerca del mediodía argentino publicó otra más con una indirecta: “Una solo no viene mal tampoco”, haciendo alusión a la instantánea que publicó donde se lo ve a él festejando un gol con la camiseta del París Saint-Germain.Esta mañana subió, en blanco y negro, una foto donde se lo ve a punto de darle un beso a Wanda Nara mientras ella le apoya las manos en el pecho. La acompaña un “buen día” junto a un corazón atravesado por una flecha y una mención a la cuenta de su mujer, a quien también dejó de seguir para quedar en cero en esa columna de la red social Instagram.Icardi, que el viernes por la noche se convirtió en tendencia en las redes por la foto íntima que subió junto a Wanda, acompañada por un texto que decía: “Cuando estás en mood soltera en Instagram, pero a la noche venís a pedir perdón. ¿En qué quedamos, Wanda? No me queda claro”, terminó el día como protagonista de una catarata de memes después de borrar esa producción minutos después de haberla publicado.Wanda Nara, para despejarse un poco, aprovechó para dar un paseo con sus nenas, Francesca e Isabella, a quienes vistió iguales. “El amor de mi vida. Yo se lo pedí al de arriba, pero con ustedes se le fue la mano. Y que buena suerte la mía, gané sin jugar la lotería”, escribió junto a varias fotos de la salida. Sus palabras son un fragmento de “Índigo.