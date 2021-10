Alfano apoyó a la China Suarez: “¿Quién rompió el contrato del matrimonio?”

Desde hace una semana, Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizan uno de los escándalos del año. Todo comenzó cuando la empresaria le encontró chats comprometedores con la China Suárez, quien quedó señalada como la tercera en discordia.“Yo siempre estoy en la defensa de la mujer y no me olvido de eso”, dijo en un mano a mano con Nelson Castro. Acto seguido, se refirió a lo que ella llamó “tres realidades”. Primero, reparó en Wanda quien se casó y formó una familia con el que era el amigo de su marido, Maxi López. Segundo, habló de la China quien se acercó al matrimonio Icardi-Nara. Tercero, apuntó a la actitud de la empresaria quien a través de los dichos repudió a toda persona que tiene esa conducta.Expuestos esos tres ejes, lanzó su pregunta: “Si Wanda repudia a una persona que se acerca a un matrimonio, ¿por qué te casaste con uno?’”. Luego, dejó en claro que no comparte el accionar de la modelo que expuso todo en las redes sociales sin tener en cuenta que en el medio están sus hijos.Tal como manifestó días atrás, volvió a solidarizarse con la China que fue centro de ataques durante toda la semana. “Insultar y generar esta carnicería sobre esta chica me parece espantoso. Esa violencia me genera un rechazo horrendo”, sentenció.Por último reparó en que las mujeres jamás deberían pelearse o enfrentarse por un hombre. “¿Quién rompió el contrato del matrimonio? El señor Icardi. La señorita Suárez no tiene nada que ver y ni siquiera tiene por qué conocer el contrato interno de esa pareja”, opinó. “Para mí nadie roba a un marido y nadie destruye un matrimonio. Los únicos que construyen o destruyen son los cónyuges”, concluyó.El escándalo del año sumó su capítulo más fuerte. Después del descargo que realizó la China Suárez en sus historias, Wanda Nara salió a responderle con un fuerte insulto. A raíz de esto, Graciela Alfano apuntó contra la empresaria y salió a bancar a la actriz: “Estoy con vos y con toda mujer acosada de esta horrible forma”.Después de todos los trascendidos sobre los mensajes que intercambiaron la ex Casi Ángeles y el delantero del PSG, en la tarde del miércoles la China rompió el silencio. Con un extenso posteo en las historias de Instagram, aclaró: “Yo no comencé ni provoqué esta situación”. Además, aseguró que se sintió engañada ya que Icardi le había insinuado que estaba separado.Furiosa con este descargo, Wanda no se quedó callada y contraatacó por la misma vía. Con un collage de fotos junto a su marido y padre de sus dos hijas, la empresaria disparó un breve pero contundente mensaje: “De mi familia me encargo yo. De las p……, la vida misma”.Al leer todo esto, Alfano explotó: “Qué todavía una mujer llame p….. a otra en esta época habla más de ella que de vos. El responsable del engaño es él. Los responsables del fracaso matrimonial son ellos. No vos”.En la misma publicación, la exvedette atacó a todos los que criticaron a la China tanto en redes como en la TV: “Fiscales de camas sin juzgados, defensores de una moral barata y caduca, analistas de patologías humanas sin formación germinan como malezas”.Visiblemente enojada por esta situación a la que considera injusta, Alfano también analizó que este revuelo parece estar sacado de “la Edad Media”. Para argumentar esta postura, enumeró: “Eugenia apedreada como en el siglo I. Icardi endiosado por ‘comerse’ semejante ‘carne’. Wanda llorando como mi bisabuela cuando el nono la ‘cuer...’. Los paparulos de siempre prejuzgando, juzgando y sojuzgando”.