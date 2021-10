Mauro Icardi intenta reconquistar a Wanda Nara: ¿Lo logrará?

Espectáculos Icardi mandó al frente a Wanda con una foto desde la cama y después la borró

Espectáculos China Suárez se aleja del escándalo y se refugia en el amor de sus hijos

El culebrón protagonizado por Wanda Nara y Mauro Icardi continúa. El delantero compartió un romántico posteo en el que se lo puede ver besando a su esposa después de haberla dejado de seguir en sus redes sociales.Desde su cuenta oficial de Instagram, el futbolista publicó una foto con su esposa tras el escándalo con la China Suárez. “Buen día”, escribió el jugador del Paris Saint Germain en las últimas horas como pie de la fotografía que dio que hablar y no dudó en etiquetar a la empresaria.Mientras tanto, ella se sigue mostrando más que distante de su marido y publica imágenes casi al borde de la censura.Previamente, el futbolista que estaría tratando de conseguir el perdón de su esposa por todos los medios tras su deslealtad con la China Suárez, había compartido una fotografía en la que aparece en la cama junto a ella."Cuando estás en 'mood' soltera en Instagram pero a la noche venís a pedir perdón. ¿En qué quedamos @Wanda_icardi? No me queda claro. Buenas noches", se limitó a escribir el futbolista del PSG junto a la polémica imagen que no ha tardado en dar la vuelta al mundo.Cabe recordar que tras la polémica que involucró a la ex de Benjamín Vicuña, muchos famosos salieron a bancar a Wanda y criticaron fuertemente a la tercera en discordia. Después de que todo saliera a la luz, Mauro se atrincheró en su casa y busca a toda costa volver a ser la familia que eran con la hermana de Zaira Nara.