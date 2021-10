Icardi mandó al frente a Wanda con una foto desde la cama y después la borró

Desde que estalló el escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi, con Eugenia “la China” Suárez como la señalada como tercera en discordia, no se habla de otro tema. Y en medio de la incertidumbre sobre cuál será el futuro de esta relación y cuando las últimas novedades hacían pensar que la empresaria estaba muy tajante en su postura de darle un corte a esta historia, el futbolista sorprendió a sus seguidores con un tremendo posteo ¡que después borró!“¡Cuando estás en mood soltera en Instagram, pero a la noche venís a pedir perdón! ¿En qué quedamos, Wanda? No me queda claro”, escribió Icardi en una publicación que subió a Instagram Stories, junto a una foto en la que se los ve a ellos en la cama y a Wanda con la espalda al aire, mientras abraza a su marido.Pocos minutos después de difundir la imagen, con un claro mensaje dirigido a su esposa -con quien tiene a Francesca e Isabella- Mauro la eliminó y tan sólo dejó el otro mensaje que había plasmado en su red: “Me voy a dormir. Buenas noches, gente”, lanzó con un emoji de una carita durmiendo.¿Qué pasa entre Wanda Nara y Mauro Icardi?