El bolso inspirado en el Wanda gate: "Hasta que la China nos separe"

El conflicto que generaron los chats entre Mauro Icardi y Eugenia "China" Suárez generaron no solo la reacción de la esposa del futbolista, la empresaria y representante de su marido futbolista, Wanda Nara, quien mantiene la amenaza del divorcio por la presunta infidelidad de su marido con la actriz. Hay quienes le vieron la veta comercial a esta novela que parece no tener fin: un grupo de emprendedoras del conurbano bonaerense lanzó una línea de bolsos y uno de ellos lleva una inscripción muy peculiar: "Hasta que la China nos separe".Las ideólogas de esta iniciativa es un grupo de mujeres de Fuerte Apache, en el partido de Tres de Febrero, quienes decidieron encarar un emprendimiento. En concreto, la confección de una línea de bolsos para damas. Y, aprovechando, el escándalo generado por el trío Wanda Nara-Mauro Icardi-China Suárez decidieron hacer uno de los modelos con una sugestiva inscripción: "Hasta que la China nos separe".El modelo forma parte de una serie de artículos confeccionados por "Tres más seis", el proyecto que realiza bolsos biodegradables de arpillera en un taller de contención social del Barrio Ejercito de los Andes, en Ciudadela.Ni bien se subieron las fotos, las redes sociales explotaron con comentarios a favor y en contra de esa iniciativa:"Me muero!!! es genial", fue uno de los posteos que más se repitieron, junto a los clásicos emojis de risa, aplausos y manos hacia arriba.Otros comentarios cuestionaron que se tomara la situación como un chiste. "En un momento donde estamos tratando de romper estereotipos de mujeres, no debemos tomar esto como un chiste", dijo una internauta.Hubo una usuaria que, incluso, se acordó de la remera que, con mucho de mal gusto y humor negro, se vendió en gran cantidad de negocios con la inscripción "Yo no estuve con Norita", haciendo alusión a Nora Dalmasso, la mujer de 51 años asesinada en Río Cuarto en 2006 y cuyo esposo fue sindicado como principal sospechoso. "Hay chistes que ya no son chiste", lanzó haciendo referencia a las remeras que salieron después del crimen de la mujer.Sin embargo, las creadoras aseguraron que la bolsa "se hizo con humor" y que la fabricación se dio a pedido que le hicieron varias de sus seguidoras a raíz del escándalo mediático."Se hizo sin ánimos más que reírnos sin polemizar. Solo eso", explicaron y decidieron no darle mayor importancia a los comentarios contrarios a su emprendimiento.