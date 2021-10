Posteo y rumor: ¿Maxi López y Daniela Christiansson esperan un bebé?

La convivencia entre Maxi López y Daniela Christiansson contrasta con la crisis que atraviesan su exesposa Wanda Nara y Mauro Icardi. Tras siete años de novios, la pareja pasará próximamente por el altar y se encuentra preparando cada detalle de la boda. Uno de los temas de los que se está ocupando la modelo sueca es del vestido que llevará en la ceremonia.



Christiansson tendría elegida la tela de encaje con la que estará confeccionada la prenda. Incluso, ya sabe quién será la diseñadora. Pero una historia que publicó en Instagram, generó una duda inesperada. “¿Equipo?”, preguntó en una encuesta junto a dos emojis: uno de un vestido de novia y otro de una mujer embarazada. Por supuesto que sus seguidores inmediatamente especularon si se trataba de un posteo para contar que está embarazada junto al ex River.



Curiosamente el resultado de la encuesta arrojó que el 59 por ciento votó por el ícono del vestida blanco y no el de la mujer con un bebé en camino.



La propuesta de casamiento ocurrió a fines de mayo. López provechó que su novia cumplía 30 años para regalarle el anillo y los invitados quedaron atónitos. Será la segunda vez que futbolista pase por el Registro Civil, ya que la primera lo hizo en compañía de Wanda Nara, en 2008.



Apenas se separaron Wanda Nara y Mauro Icardi, la aparición en escena de Maxi López fue inmediata. El exfutbolista tuvo un gesto solidario: no solo se quedó en París para cuidar a Valentino, Constantino y Benedicto -los hijos que tienen en común con la mediática-, también se ofreció a contener a Francesca e Isabella. Y en algunos de los momentos familiares que subió a las redes sociales se pudo ver a los chicos muy pegados a su prometida Daniela Christiansson.



La modelo sueca, que se define a sí misma como activista del medioambiente y amante de los animales, tiene una excelente relación con los nenes. “Estar en pareja con un hombre con hijos no es un problema para mí: nos llevamos todos muy bien”, respondió cuándo uno de sus fans le preguntó sobre cómo es tener una familia ensamblada.



Por otra parte, en más de una oportunidad, reconoció que le gustaría tener una hija parecida a ella. “Una mini yo”, describió. Un deseo que comparte con el exjugador, que tiene tres hijos varones. Y todo apunta a que muy pronto ese sueño podría cumplirse.

Fuente: Tn Show