Afirman que a la China Suárez “Se le están cayendo algunos contratos”

Uno de los efectos colaterales del escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi sería el trabajo de la China Suárez. En el programa televisivo “A la Tarde” aseguraron que "se le cayeron varios contratos" debido a la exposición mediática que tiene el caso.



“Ayer discutimos sobre si este escándalo mediático, afectaría a La China o no. Bueno, hoy les confirmó que sí. Se le están cayendo algunos contratos que ya tenía pactados”, indicó la panelista.



Acto seguido, leyó al aire un mail que le enviaron: "Hola Marce, ¿Cómo estas?, definimos junto a Aylu cancelar la call del día viernes con La ‘China’ Suárez, no consideramos lo suficientemente beneficioso para la marca realizar el lanzamiento junto a ella, teniendo en cuenta la inversión que nos significa”. El texto sigue: "Su performance desciende relativamente desde ayer, todo lo sucedido tiene una incidencia negativa en su imagen para el público objetivo de la GA.MA Italy, adjunto te envió las estadísticas”.



En el comunicado, la marca propone destinar la inversión a las influencers: Valentina Zenere, Zaira Nara, o Paula Chaves, que pertenecen a la misma agencia de talentos que la mamá de Rufina Cabré.



El periodista Guido Zaffora, que estaba de invitado al ciclo, sumó: “La China Suárez en el último tiempo había sido convocada por una mega plataforma, que no voy a nombrar, hay un sector de esa plataforma que se juntó para ver el perfil de las actrices convocadas. Cuando este grupo, vio el resumen de la vida personal de la China Suárez, sobre todo el ‘Pampita Gate’, bajaron directamente a la actriz de la convocatoria” reveló el periodista de espectáculos.



Qué dice el "bozal legal" que puso la China Suárez a LAM e Intrusos

Antes de su descargo en la red, la actriz envió un "requerimiento notarial" a América TV y a El Trece, para los programas Intrusos y LAM respectivamente, para que dejen de involucrarla en la separación mediática de Wanda Nara y Mauro Icardi.



A través de la escribana Silvina González, la China Suárez intima “en el lugar donde se graban, editan, producen o difunden los programas de TV denominados como Los Ángeles de la Mañana (LAM), trasmitido desde la calle Lima 1261, e Intrusos, trasmitido desde la calle Fitz Roy 1650″, y que “intime y notifique” a todos los periodistas que llevan adelante esos programas, productores y/o autoridades de los canales y les imponga que “deberán abstenerse de manera inmediata de difundir, reproducir, exhibir, leer, referir o comentar cualquier correspondencia de carácter privado que la involucre o nombre y de inmiscuirse en su intimidad o afectar su dignidad o de reproducir comentarios ya hechos por otra persona", leyó Ángel de Brito al aire al final de la emisión de este martes.



"O de reproducir comentarios ya hechos por esta persona en particular dado que se trata de correspondencia epistolar e intercambios privados especialmente protegidos por la Constitución Nacional. Deberán abstenerse de difundir, reproducir... aplicaciones, WhatsApp, Telegram o similares, registros de llamadas de cualquier tipo o mensajes privados enviados a través de redes sociales, FaceBook, Instagram o similares en el que ella haya participado, y/o a referirse en términos injuriantes, despectivos o lesivos de su honor, su dignidad o género", reza el documento legal, y menciona que de no cumplirse podrían iniciarse acciones legales.

Fuente: Exitoína