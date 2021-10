Fernán Mirás se recupera de aneurisma cerebral y puso fecha de regreso al teatro

El jueves 7 de octubre, Fernán Mirás comenzó a sentirse mal. Y como tenía un dolor de cabeza persistente decidió dirigirse al Sanatorio Los Arcos, donde le realizaron varios estudios por los que le detectaron el aneurisma y el equipo médico resolvió operarlo y colocarle un stent. Por este motivo, se suspendió la función de ART, la obra que protagonizaba junto a Mike Amigorena y Pablo Echarri en el teatro Multitabaris, de esa noche.



"ART suspende su función de esta noche. Ante un sorpresivo cuadro que afecta la salud del actor Fernán Mirás lamentamos suspender la función de hoy. Las entradas se canjean o devuelven por los mismos canales por donde fueron adquiridas”, se informó desde la cuenta del teatro. Y finalmente, la productora del espectáculo confirmó que terminaban la temporada unos días antes de lo previsto. “Fernán es una excelente personal, profesional y muy querido, un artista maravilloso y estamos al tanto que se encuentra recuperándose favorablemente”, reza el comunicado de prensa que difundieron.



A dos semanas de aquel episodio, el actor de 52 años confirmó su regreso a los escenarios. "Enero de 2022, volvemos", anunció en sus redes sociales mientras continúa su tratamiento. Además, el lunes 18 contó cómo sigue su salud: "¡Gracias a todos! Tengo para un par de semanas más internado. El cariño que me mandan es muy hermoso... ¡Ya falta menos!. La evolución siempre fue para mejor cada día... ¡Y lo bien que me atienden!”.



Si bien su cuadro no fue sencillo, su recuperación fue rápida. De hecho, él mismo se encargó de llevarle tranquilidad a sus seguidores luego de la intervención a la que se sometió. "Gracias a todos! Me han tirado tanta buena onda que moqueo. No puedo usar el teléfono, quería agradecerles por tanto y por los chistes también (Que para mí el humor se inventó para momentos así)", manifestó el protagonista de Tango Feroz, que tenía previsto iniciar el rodaje de By pass, casi muerta, una película que lo tendrá como director y que estará protagonizada por Juan Minujín y Natalia Oreiro. Y concluyó: "Estoy muy bien, la saqué barata y la agarramos a tiempo".