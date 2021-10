Fotos y reflexión: “Estrías, celulitis y rollos son parte de mi cuerpo”

Nazarena Vélez se mostró al natural y lanzó una profunda reflexión. “Acá con mis 47 mirando cómo se me cae todo y yo sigo sin ganas de mover una pata. Siempre vaga”, comenzó escribiendo.Y agregó: "Estamos en octubre y veo como arrancó la carrera para “llegar bien” al verano. Me encanta que la gente se cuide, se priorice y haga cosas para sentirse y verse bien. Pero odio cuando eso se convierte en una obsesión y en lo único que importa, porque me pasó y me enfermo a un nivel que casi se lleva mi vida"."Las marcas, las estrías, la celulitis y los rollos son parte de mi cuerpo y no lo amo pero lo acepto. Y eso hoy me hace vivir un poquito más relajada y feliz. ¿Cómo venís con lo que te devuelve el espejo? ¿Te cuidas? Pero fundamentalmente ¿te querés? Ojalá que sí. La sororidad y empatía empieza con nosotras mismas. Cuídate y querete mucho", completó.