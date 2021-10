La escandalosa separación de Wanda Nara y Mauro Icardi que tiene como la tercera en discordia a Eugenia “la China” Suárez parece no tener fin: luego de que la actriz decidiera romper el silencio y dar su versión de los hechos, Wanda arremetió sin filtro contra sus palabras.Ahora, en medio de sus declaraciones la respuesta de Wanda no tardó en llegar y a través de sus historias de Instagram con un collage de fotos le dijo:“De mi familia me encargo yo, de las putit.., la vida misma. Fotos de los últimos tres meses que fueron publicadas”, escribió Wanda dando a entender que Eugenia sabía que Mauro estaba casado.