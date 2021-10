La China Suárez rompió el silencio: “yo no comencé esta situación”

Espectáculos La insólita determinación de Mauro Icardi tras la reconciliación con Wanda

Espectáculos Los mimos de Wanda Nara y Mauro Icardi para confirmar la reconciliación

“Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática”, comenzó diciendo la actriz Eugenia “China” Suárez, que remarcó que por mucho tiempo guardó silencio pero que hoy decide no callar más.“Una repetición que deja a la luz mi inexperiencia y sobre todo profunda credibilidad que le di a estos hombres, que luego guardaron silencio, dejando que me comieran los lobos”, sentenció según publicóEn su descargo la China sostuvo que asume su “inexperiencia” pero advirtió que no está dispuesta a hacerse cargo de “las actitudes de conquistadores seriales que tienen aprendidas estos varones y que después bien saben esconder”.Al respecto sostuvo que ser empoderada también tiene que ver con ser justa a la hora de hablar y romper el silencio: “Me resulta llamativo que las mujeres no vean que los mismos agravios con los que me describen a mí son los que una sociedad entera usó y sigue usando para referirse a ellas”.A modo de cierre agradeció a quienes le brindaron su apoyo y dejó en claro que en el pasado dejó que la pusieran en lugares injustos por callar, pero que hoy no está dispuesta a mantener la postura del silencio. “Soy una mujer que ya no tiene miedo de hacer valer mi derecho a vivir libre de prejuicios. Y ojalá esto no sirva solo como un descargo sino también para reflexionar entre nosotras”, concluyó. Fuente: (Tn)