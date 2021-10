Wanda Nara desmintió su reconciliación con Icardi: "Estoy viviendo un infierno"

Espectáculos La insólita determinación de Mauro Icardi tras la reconciliación con Wanda

“Está llorando”

“Está quebrada”

Espectáculos Los mimos de Wanda Nara y Mauro Icardi para confirmar la reconciliación

Paso a paso

Conviviendo

La empresaria y ex modelo Wanda Nara desmintió haberse reconciliado con su pareja, el futbolista Mauro Icardi, y aseguró estar "viviendo un infierno" por el escándalo por infidelidad que los involucra junto a la actriz Eugenia "China" Suárez.Y aunque según los posteos que hizo el rosarino en sus redes sociales parecía que se habían reconciliado, la mediática salió a desmentirlo.Luego de pasar varios días en silencio, se comunicó con Yanina Latorre mientras estaba al aire en "Los ángeles de la mañana" y, con angustia, le contó cómo es la dura situación familiar que atraviesa."Wanda está llorando desesperada. Está enojada de verdad. Está llorando por todas las cosas que le llegan, por la gente que la critica, periodistas que dicen que ella le hace subir fotos y posteos", reveló la panelista, quien sacó a la luz los detalles sobre el vínculo del delantero del PSG y la ex Casi ángeles.Y continuó: "Ella realmente está quebrada, me dijo ‘yo no lo hago subir nada’. Ella no quiere que suba posteos, no quiere que le hable, el textual de ella es ‘estoy viviendo un infierno, él me traicionó’. Dice que es muy poco lo que se sabe y que sabe lo que va a mostrar la China".Además, señaló que Wanda y la China tenían una relación, más allá de que la actriz días atrás dijo que no la conocía.El martes 19, luego de faltar a los entrenamientos del Paris Saint-Germain y no presentarse en el partido contra el Leipzig, el futbolista de 28 años dio a entender con un posteo en sus redes sociales que se había reconciliado con su esposa."Gracias mi amor por seguir confiando en esta familia hermosa, gracias por ser el motor de nuestras vidas. Te Amo. Cuánto duele lastimar a tus seres queridos. Solo sanas cuando tenés el perdón de a quiénes heriste", escribió junto a una foto en la que se los ve de espaldas abrazados.Horas más tarde, para mostrar que están viviendo bajo el mismo techo en su mansión de París, publicó una imagen en la que se la ve a la rubia en pijama y la acompañó con la leyenda: "Mon Amour".Y luego, con otro posteo manifestó: "Abrázame Fuerte, y no me sueltes nunca". Pero como Wanda seguía sin responderle públicamente y se limitó a compartir postales de sus compromisos laborales, el futbolista tomó la drástica decisión de eliminar a todos los que seguía en Instagram y solo dejar al perfil de la madre de sus hijas Francesca e Isabella.