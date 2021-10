Los mimos de Wanda Nara y Mauro Icardi para confirmar la reconciliación

La fuerte pelea que tuvieron Mauro Icardi y Wanda Nara se está resolviendo en las últimas horas. El futbolista, luego de publicar fotos en Instagram en el que habló de perdón, subió una historia con una postal muy mimosa en la que aparece junto a la empresaria mediática en lo que parece ser un sillón.Y en otro posteo, expresó: “Abrázame Fuerte, y no me sueltes nunca @wanda_icardi”.La nueva oportunidad que se dieron, según parece en la nueva imagen, vino precedida por un pedido de perdón del jugador del PSG. “Gracias, mi amor, por seguir confiando en esta familia hermosa, gracias por ser el motor de nuestras vidas. Te Amo. Cuánto duele lastimar a tus seres queridos. Solo sanás cuando tenés el perdón de quiénes heriste, @wanda_icardi”, escribió Icardi este martes en su cuenta de Instagram.El escándalo estalló el sábado cuando Wanda Nara encontró chats comprometedores entre Mauro Icardi y Eugenia “China” Suárez. El lunes en Los ángeles de la mañana comentaron que en las conversaciones se contaban de su día a día laboral y que la actriz le había deslizado encontrarse en alguna parte del mundo donde no los conocieran. Luego, se supo, hubo un intercambio de fotos y videos hot entre ellos que puso furiosa a la empresaria.La pelea se conoció a través de un posteo incendiario de Wanda Nara. “¡Otra familia que te cargaste por zorra!”, escribió la modelo en una historia que eliminó y republicó en más de una oportunidad. Ya no importaba si lo borraba, el mensaje era viral.Una vez que explotó la bomba, usuarios y periodistas especializados en el mundo del espectáculo se encargaron de los detalles. Wanda no solo eliminó las fotos con Mauro Icardi y dejó de seguirlo en Instagram, también le dio unfollow a la China Suárez. Y el rumor cobró fuerza: la actriz sería la tercera en discordia.