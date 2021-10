Marengo contó que se aleja de los medios y reveló cuál es su próximo objetivo

Hace un mes, Rocío Marengo sucumbió emocionalmente. Luego de presentarse en La Academia, rompió en llanto para contar lo que estaba viendo puertas adentro, en su relación con Eduardo Fort. “Hace 8 años que estoy en pareja y estoy colapsada de estar remando en dulce de leche, tratando de salvar una relación”, había sido una de sus frases sobresalientes.



Todo esto tiene que ver con su plan de familia que ronda en su cabeza y que se viene postergando. Marengo no oculta sus ganas de ser madre. Recientemente se refirió a este tema y remarcó la importante decisión que viene masticando y que está dispuesta a dar a fin de año.



“Tengo ganas de ser mamá y es mi próximo objetivo. Por eso, tomo esta (La) Academia como una despedida de un laburo que me dio todo y fui re feliz y re independiente”, comentó en una entrevista radial con Agarrate Catalina (La Once Diez).



Por otro lado, sostuvo que es una decisión que no tiene marcha atrás y que solo cambiaría de opinión ante una propuesta de esas que son imposibles de rechazar. En ese caso, comentó que lo pensaría, pero remarcó que le tendría que cerrar, no solo económicamente, sino desde todos los puntos de vista.



Sobre su estilo de vida y el motivo por el cual daría un paso al costado en post de su sueño familiar, sostuvo: “Yo soy muy estructurada: siento que di mi 100 por ciento en mi laburo y hoy quiero dar mi 100 por ciento para mi familia cuando termine el Bailando”.



Por otro lado, habló de cómo está la relación hoy con Fort, luego de todo lo que dijo de él púbicamente. “Había llegado a un límite de cansancio y quizás no vi muchas cosas que también existen. Por algo estoy hace ocho años con él. Nos amamos un montón y hemos pasado por muchas”.

Fuente: Pronto