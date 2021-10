Icardi confirmó la reconciliación con Wanda: “Solo sanás cuando tenés el perdón”

Luego de varias horas de silencio en las redes sociales, Mauro Icardi confirmó su reconciliación con Wanda Nara. El jugador de Paris Saint-Germain, que esta tarde no se presentó al partido que disputó su equipo contra el Leipzig por la Champions League alegando “problemas personales”, subió un posteo en su cuenta de Instagram en el que se lo ve abrazado a la madre de sus hijas, Isabella y Francesca, y en el que le dedica unas tiernas palabras agradeciéndole por haber aceptado sus disculpas luego del affaire virtual que mantuvo con Eugenia La China Suárez.“Gracias mi amor por seguir confiando en esta familia hermosa, gracias por ser el motor de nuestras vidas. Te amo”, comenzó escribiendo junto a unos corazones. Y, haciendo una suerte de mea culpa y con un emojie de ruego, agregó: “Cuanto duele lastimar a tus seres queridos. Solo sanas cuando tenés el perdón de a quienes heriste”.Lo llamativo del caso es que las fotos que decidió publicar Icardi parecían ser “robadas”, es decir, tomadas por un paparazzi sin el consentimiento de la pareja que caminaba por las calles de Paris. Con lo cual, también podría tratarse solo de un nuevo intento del jugador por recomponer la pareja. Cabe recordar que después de haber detonado el escándalo con un posteo en el que trataba de “zorra” a una supuesta tercera en discordia y de haber confirmado su separación, Wanda partió con sus hijas a su casa de Milán. Y hasta allí voló también Mauro, dispuesto a recuperarla.Sin embargo, pese al emotivo saludo por el Día de la Madre, que incluía fotos de la pareja, y la historia que subió recostado en el regazo de Wanda en un gesto que daba a entender que la tormenta había pasado, la empresaria no perdonó a Icardi. De hecho, horas más tarde, desmintió la reconciliación con una foto de su mano en la que aseguraba que le gustaba más sin anillo, es decir, sin la alianza de matrimonio.Pero los compromisos laborales del jugador, de quién Nara es la representante, lo apremiaban. Y, según dicen, ante la negativa de Mauro de volver a Paris para retomar sus actividades sin la compañía de su esposa, Wanda aceptó regresar con él a la capital francesa en un avión privado. Allí, ambos habrían conversado sobre el futuro de la relación, que incluye los negocios de los que ambos forman parte. Aunque todavía no habrían definido cuál es el final de este culebrón que mantiene atrapados a millones de seguidores.El denominado “Wanda gate” tuvo su primer capítulo en horas de la tarde del sábado, cuando la empresaria publicó un llamativo mensaje desde en sus historias de Instagram. “¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”, escribió sin especificar quién era la destinataria de su mensaje. Y, llamativamente, al mismo tiempo dejó de seguir en su cuenta al jugador de PSG.Enseguida, en las redes sociales comenzó a circular el nombre de la China Suárez, ya que había sido una de las últimas personas a las que Nara había dejado de seguir en las redes, cuando hasta hacía pocas horas le likeaba todas las fotos. Y luego se confirmó que el motivo por el cual Wanda había decidido terminar con su pareja con Icardi había sido que había encontrado una serie de mensajes entre él y la ex de Benjamín Vicuña. En uno de ellos, tal como se publicó, la actriz le había sugerido al jugador la posibilidad de encontrarse a solas en un boliche de algún lugar del mundo en el que no lo conozcan. Propuesta que él, por lo que se vio, habría descartado.¿Si Wanda encontró algo más en el teléfono del jugador? Se habla de fotos y de videollamadas. Sin embargo, Suárez ya instruyó a un escribano para que se encargue de que esos intercambios privados no se difundan en los medios.