Florencia Peña quedó otra vez al filo de la censura con fotos y videos

Flor Peña disfruta de su familia y de los ratos libres, cuando no está en el gimnasio. Así, con el Día de la Madre como contexto, la conductora de “Flor de equipo” aprovechó la llegada del festejo para mostrarse vistiendo prendas o calzados de distintas marcas que la eligieron como influencer para vender sus productos. Debido a esto, ya desde el viernes la mediática comenzó a postear distintas fotos muy jugadas para captar la atención de los usuarios, y sí que lo logró.El viernes pasado, la rubia subió una sesión de imágenes a Instagram en las que aparece solo con un jean azul súper ajustado y completamente desnuda de la cintura para arriba. Para evitar la censura, se sujetó los pechos con su brazo y mano para tapar cualquier parte del cuerpo que la plataforma no le permita mostrar.El día sábado, Flor aprovechó para hacer publicidad para un hotel por lo que se prestó para una sesión de fotos muy sensual y con poca ropa. Desde la cama y con lencería de encaje, la artista posó muy relajada en varias poses para despertar la admiración de miles y miles que la felicitaron por su actitud.Una de las últimas publicaciones de la influencer fue bailando con una copa de vino en su mano y con una tenue luz, mientras lucía un short de jean súper corto y en corpiño al lado de la ventana de un hotel, con la espectacular vista de la ciudad de Salta de fondo. De más está decir que la modelo consiguió su objetivo ya que miles de personas le dieron like a cada una de los posteos y elogiaron de arriba abajo su actitud, su belleza y su silueta.