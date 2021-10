Luciana Salazar renunció a ShowMatch: La academia

El programa de Marcelo Tinelli sufrió una nueva baja: Luciana Salazar abandonó ShowMatch: La academia por voluntad propia. Según reveló Ángel De Brito, en un principio la modelo esperaba despedirse en el próximo ritmo de homenajes, pero finalmente no llegará a hacerlo porque debe viajar a Estados Unidos para completar una serie de trámites relacionados a Matilda, su única hija.



"Ella había estipulado de antemano estar hasta cierto momento en el certamen porque tenía un viaje impostergable a Estados Unidos por un trámite que tiene que ver con Matilda. O con algo relacionado con ella. No sé bien qué es, pero es un trámite que tiene que hacer personal", explicó el periodista. Y agregó: "Ella tenía pensado viajar antes, pero después fue acomodando las fechas y pudo quedarse hasta este momento el certamen".



Cabe recordar que Matilda nació el 15 de diciembre de 2017 en Sarasota, una ciudad ubicada a 370 kilómetros de Miami. Fue concebida a través de una subrogación de vientre con el esperma de un donante, ya que en ese entonces Luli estaba en pareja con Martín Redrado, quien no quería tener más hijos, y tampoco podía llevar adelante la gestación por problemas de salud.



"Ella hizo un tratamiento de subrogación. Me pidió que lo aclare desde el punto de vista médico, es por una trombofilia que ella tiene; la sangre muy espesa le impide llevar un embarazo a término con poco riesgo", explicó su médico, Fernando Akerman en una entrevista. "Se le extrajeron óvulos, parte de ellos se congelaron para usar en el futuro y otros se fertilizaron con esperma y fueron congelados hasta que se tomó la decisión de transferir el embrión en el útero de la mamá subrogante", detalló.



Aunque todo salió bien durante el embarazo, en el momento de parto, algo se rompió entre la mediática y la madre gestante, quien le impidió que estuviera presente en ese momento. "Tengo que resignar un momento muy especial en mi vida, ¿pero cómo no se lo voy a dar a la madre que cuidó a mi beba durante nueve meses? Es lo menos que puedo hacer", dijo Luli en un principio. Pero semanas más tarde reveló que cortó cualquier tipo de vínculo entre su nena y la mujer.



También se especuló con la posibilidad de que Matilda fuera hija biológica de Redrado, pero tanto el economista como Salazar se encargaron de desmentirlo. Eso sí, más allá de la falta de vínculo sanguíneo, el economista se comprometió a ayudar económicamente a su expareja para que la nena tenga el mejor estilo de vida que esté a su alcance.