China Suárez rompió el silencio por la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi

La China Suárez (29) había quedado salpicada en la escandalosa separación de Wanda Nara (34) de Mauro Icardi (28), luego de los fuertes rumores que la señalaron como la tercera en discordia que habría dinamitado el matrimonio de los padres de Francesca (6) e Isabella (4), pero ella se desentendió categórica: "Que se arreglen entre ellos".La actriz aclaró ante un amigo, según contaron en el sitio MDZ: "No pienso hablar de nada. No es mi tema, que se arreglen entre ellos si es que es verdad lo que dicen. Yo no tengo nada que ver".De esta manera, la exmujer de Benjamín Vicuña se despegó de la versión que Juariu había echado a correr luego de que Wanda dejara de seguirla en Instagram y además posteara en elíptica referencia a su polémica con Pampita, madre de Blanca, Bautista, Benicio y Beltrán Vicuña: "Otra familia que te cargaste por zorra".