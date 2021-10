Video: Elías en Elonce TV: “Busco generar diversas experiencias a través de la música”

Elías, es un músico y compositor santafesino con más de 10 años de trayectoria, y con un vasto recorrido dentro del ambiente musical. Estuvo presente en el programa de Elonce TV Peña Entre Todos y contó sobre sus proyectos y la experiencia de cantar junto a Jorge Rojas.



“Mi amor por la música es algo extraño, porque en mi casa no hay nadie toque algún instrumento, fue un descubrimiento propio, antes juraba al futbol y luego comenzó la pasión por la música”, contó.



Elias mencionó que con el correr del tiempo comenzó a involucrarse de lleno con el mundo del arte: “Estudie canto, teatro, guitarra y ahí comenzó mi amor por la música”, expresó y agregó que siempre busca “generar sentimientos a través de la música e interpretar mis propios temas”.



El artista reveló que comenzó a cantar desde muy temprana edad, “a los 14 años grabe mi primer disco y era de música tropical”, expresó.



Luego, “cuando comencé a estudiar un poco más me interioricé en otros géneros como rock nacional y fue un volver a empezar y a los seis años de eso se me despertó querer sonar en radios populares y compusimos una balada”.



El artista con un gran recorrido musical cantó con Jorge Rojas e incursionó en el folclore. En sintonía con esto, destacó que trabaja en un nuevo disco que “pronto estará listo”, indicó.