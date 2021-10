"Quería que abortara": La denuncia de Tamara Báez a la mamá de L-Gante

La separación de Elian Ángel Valenzuela (más conocido como L-Gante) y Tamara Báez a un mes de que naciera su primera hija en común, Jamaica, se convirtió en el tema del momento luego del escandaloso descargo que hizo la joven donde –además de volcar su bronca contra el papá de su beba- lanzó una tremenda denuncia dirigida a su exsuegra, Claudia Valenzuela.“¿Que yo vivo de tu costilla? Nosotras vivimos con mi padrastro y mi mamá. Yo fui a tener a un hospital, yo fui lo mejor que pudiste tener y por una hora y media tiraste todo a la basura. "Perdiste a la familia y ahora te querés hacer la víctima. No hay vuelta atrás acá y encima te metiste con mi mamá que es la mejor, que estuvo conmigo en todas. Embarazada y ahora, no es como tu mamá que anda fumando y tomando alcohol con los pibes", continuó.Además, Tamara dejó en claro que no le va a negar a L-Gante la posibilidad de ver a su beba: “Te deseo lo mejor y a tu hija la podés ver cuando quieras y cuando puedas. Pero yo no te quiero ver nunca más”.“Mientras vos trabajás, bol..., te viven todos tus amigos y le decís a la que era tu mujer que 'vive de tu costilla'. Cómo te equivocaste, Elian. Yo te esperaba a la hora que sea para que podamos disfrutar un rato juntos con Jami, y yo te banqué todo. Te olvidaste de todo por un poco de diversión”, añadió.Y cerró, tajante: "Ya sabemos que sos cero sentimientos porque si no te hubieras quedado con nosotras en el primer mes de Jami y no te hubieras ido a hacer cag...”.