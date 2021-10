La mamá de Lionel Messi reveló por qué le dijo que no a MasterChef Celebrity 3

“Siguen en negociaciones con la mamá de Lionel Messi. Me decía ayer un productor que vienen negociando desde junio y que ‘todavía no la damos por cerrada. Tenemos cierta esperanza’”, reveló Marina Calabró. Asimismo, y siempre teniendo en cuenta su conversación en off con la producción, “Celia quiere estar, pero tiene algunos problemas de agenda, de calendario: tiene muchos viajes programados por el hecho de tener familia en el exterior”, explicó la hermana de Iliana Calabró sobre la mamá del capitán de la Selección Argentina, quien es “famosa por sus milanesas de carne”.





“Es la gran apuesta. Si se les da, es un broche de oro. La mamá de Messi, en Masterchef, imaginate. ‘Estamos a full metiéndole pilas a eso, queremos a Celia en Masterchef Celebrity 3′, me decía el productor”, dijo Marina.



Sin embargo, hoy se supo de boca la propia Celia que no será parte del reality de Telefe. En comunicación telefónica con Los Ángeles de la Mañana, primero habló de su felicidad tras la victoria de la Selección Argentina sobre Perú. “Siempre que gana el equipo, me pongo muy contenta”, fue lo primero que se escuchó de Cuccittini tras los saludos de rigor.



También profesó fidelidad por el programa que conduce Ángel de Brito: “Los miro siempre. Recién le escribí al Pollo (Álvarez, conductor de Nosotros a la Mañana), porque lo quiero mucho, siempre me nombra y ahora estaba escuchando y le escribí a Pía (Shaw, una de las “angelitas”) porque la verdad que yo nunca doy notas... ¡Bueno, ahora estoy dando una nota!”, se rió la mamá del 10 argentino.



Entonces, llegó la pregunta por la que De Brito decidió llamar a Celia: “¿Por qué no aceptaste Masterchef?”. “Porque no. Ahora yo viajo. El 27 (de octubre) ya me voy. Y si todavía no estoy ahí, es porque Lionel no encontraba casa”, dijo la mamá de Messi. Esto coincide con la versión original de Marina Calabró, quien señalaba que uno de los escollos por los que todavía no estaba cerrada la mujer de Jorge Messi para la próxima temporada del reality, era por una cuestión de viajes y de agenda.



El domingo 7 de noviembre los fanáticos de Bake Off podrán enterarse quién es el mejor pastelero. Apenas finalice el ciclo, Telefe pondrá al aire la tercera temporada de Masterchef Celebrity con el objetivo de seguir ganándole la batalla del rating a El Trece.



Volverá entonces Santiago del Moro con el jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis. Y en total participarán 16 famosos que ya están confirmados: Paula Peque Pareto, Cathy Fulop, Mica Viciconte, El Negro Enrique, José Luis Giogia, Tomás Fonzi, María del Cerro, Tití Fernández, Paulo Kablan, Denise Dumas, Luisa Albinoni, Joaquín Levington, Gastón Soffritti, Victoria Juariu Braier, Charlotte Caniggia y Marcela La Tigresa Acuña.



Ya se van prendiendo las hornallas de la cocina más famosas del mundo y por ahora, las milanesas de Celia, solo quedarán en la intimidad de la familia Messi.



Teleshow.