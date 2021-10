Graciela Alfano relató el drama que la acercó a la Virgen de Guadalupe

Ante situaciones límite, las personas suelen aferrarse a la espiritualidad o religión. Ese fue el caso de Graciela Alfano, que luego de un dramático accidente familiar, decidió acercarse a la Virgen de Guadalupe, quien la ayudó a salir adelante. Su hijo Francisco Capozzolo casi pierde la vida en el verano de 2009, cuando estaba de vacaciones con amigos en México.



Él iba en el auto por la ruta junto a sus amigos, cuando de repente un camión los embistió, provocándoles severas lesiones a todos. A causa del choque, el hijo de Graciela Alfano tuvo que ser atendido de urgencia en Puerto Escondido y luego derivado a Ciudad de México. Ahí viajó ella para verlo y estar con él.



Muy angustiada, estaba esperando cualquier información de los médicos que atendían a su hijo. Fue ahí que una de las enfermeras del hospital se acercó a ella y le entregó una estampita de la Virgen de Guadalupe, además de recomendarle que le rezara para pedir por la salud de Francisco.



“Le dije que sí. Al día siguiente nos encontramos y fuimos al altar de la Virgen. Allí tuve una sensación de confort interno, de calma”, contó Graciela Alfano en una entrevista reciente que dio al portal Teleshow. Reveló, además, que estaba muy mal: “Angustiada, sola, no sabía qué pasaría, si estaba estable o no, era una tensión espantosa. Y ahí encontré la calma, una calma interna muy fuerte”.

Previo a eso, estuvo alejada de la religión. De hecho, hasta que pasó lo de Francisco no había rezado. En relación a esto, Alfano relató cómo fue el acercamiento que tuvo con la Virgen: “No como lo hacemos habitualmente, sino con oraciones personales desde el alma y el corazón y el amor hacia mi hijo, cosas íntimas”. Los rezos fueron efectivos porque la salud mejoró.