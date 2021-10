Conquistó de espaldas a la cámara; antes la criticaron por sus pies “sucios”

Nicole Neumann continúa su vida de viajes por el mundo. Luego de pasear por la Cordillera Argentina junto a su novio Manuel Urcera, la modelo tomó un vuelo hacia Miami, desde donde sorprendió a sus seguidores con una serie de fotos disfrutando de un día de sol y playa.En una de las postales se ve a la modelo de espaldas a la cámara mientras se adentra al mar, mientras que en la otra se ve a Neumann sumergida hasta el cuello.Para las fotos, la ex de Cubero posó con una bikini combinada de dos colores, una parte negra y la otra rosa. Además, también utilizó su cabello suelto.“Te veo”, escribió Nicole en su publicación, en la cual consiguió cientos de “me gusta” y elogios por parte de sus admiradores.Anteriormente, la modelo se sacó fotos en un lujoso departamento. "¡Entrenar y una buena vista, son siempre una buena idea!", comentó junto a las imágenes posando en un sillón. De lo que no se dio cuenta, sin embargo, es que lo que no fue una buena idea fue no haberse lavado antes los pies. Y la actitud fue duramente reprochada por sus seguidores.“Lo único me da cosita que ponga los pies sucios arriba del sillón blanco!", “que se lave las patas mucha pinturita pero agua jabón?”, "Ella fachera con el pie negro arriba del sillón blanco", "lavate los pies”, "preciosa Nicol! Lo único me da cosita es que ponga los pies sucios arriba del sillón blanco!! Es más fuerte que yo!", "hermoso cuerpo! Hermosa vista! Pero, los piecitos. . . un poquito de agua y jabón", fueron algunos de los cientos de comentarios.