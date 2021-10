Con una bikini súper cavada, les pidió “ideas” a sus fanáticos

Aunque se encuentre alejada del mundo del espectáculo y de los medios, Romina Malaspina continúa siendo una de las personalidades argentinas más importantes desde que saltó a la fama durante 2020 por sus infernales looks en Canal 26, donde se desempeñó como conductora.El revuelo que provocó la ex Gran Hermano 2015 le abrió las puertas a muchísimas oportunidades, sobre todo a su carrera profesional.Romina Malaspina decidió alejarse de la conducción en los programas de televisión para comenzar a seguir sus sueños en otros ámbitos. Incursionando en el mundo de la música y las finanzas, la joven no deja de apostarle a su carrera, aunque también sabe cuándo es necesario descansar y despejar la mente.“1 o 2?”, fue la consigna con que Malaspina puso en aprietos a sus más de 2,7 millones de seguidores que la siguen en Instagram.“Con este día lluvioso y con resfrío incluido, les cuento que me encantaría estar así en la playa, una y otra y otra vez. ¿Vos a qué lugar te harías una escapada en este momento? Me lo estoy pensando eh. Tiren ideas de destinos playeros lindos”, expresó.