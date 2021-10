Wanda Nara reflexionó y le recordaron su infidelidad a Maxi López

Wanda Nara fue víctima de sus propias palabras. La empresaria compartió una seguidillas de fotos con sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto López en su cuenta de Instagram y escribió una reflexiva frase que los usuarios no le perdonaron."El amor de tu vida puede ser más de uno", escribió la hermana de Zaira Nara en su posteo para acompañar las tiernas imágenes con sus niños. Sin embargo, los seguidores de las redes fueron despiadados tras recordarle su infidelidad a Maxi López con Mauro Icardi."Ahh. . . pero Maxi no lo sabía", "Jajajaja si sabrás que pueden ser más de 1", "Si lo sabremos que en tu vida hay varios empezando por Maxi que ese es el verdadero amor de tu vida, pero como te gusta $$$$ para vos el amor no tiene valor tiene precio $$$", fueron algunos de los polémicos comentarios que le dejaron en su posteo.No obstante, hubo quienes le brindaron su apoyo y le dejaron dulces palabras para celebrar el amor que tiene con sus hijos.