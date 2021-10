Evaluna Montaner está embarazada: el particular anuncio junto a Camilo

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry anunciaron que esperan su primer hijo juntos. Los cantantes se unieron nuevamente para hacer Índigo, el tema con el que le cuentan al mundo la gran noticia.Como si estuvieran sacados de un cuento de Disney, Camilo y Evaluna son una de las parejas más queridas del ambiente por el inmenso amor que se tienen. El cantante colombiano y la actriz y cantante, hija de Ricardo Montaner, anunciaron con su nuevo video que esperan un hijo.

"Si pienso que vienes, tiemblo como un flan. Para hacer contigo ya tengo mil planes. Pedacito mío, mi café con pan. Soy el presidente de tu club de fans. Contigo ya no hay martes 13. Prepara el cachete pa' que te lo bese. Y es que lo bueno toma tiempo a veces. Yo tuve que esperarte nueve meses", reza una parte del tema cantado en conjunto.Sobre el final del video, Evaluna y Camilo muestran a todos como se lo fueron contando a sus familias, a sus amigos, quienes saltaban de alegría por ellos. Todo esto, con la prueba de embarazo en la mano.Evaluna ha dicho en declaraciones realizadas en julio que ambos gozan de la “misma complicidad”, tanto en el matrimonio como en el escenario.El cantautor colombiano ha tenido resultados mejores de lo proyectado con su disco "Por primera vez", y su matrimonio con Evaluna Montaner no solo ha aumentado su popularidad, sino que lo ha convertido en el protagonista de memes que encuentra muy divertidos, a pesar de las burlas sobre la forma en la que trata y habla de su esposa, con la que mantuvo un noviazgo de cinco años y se casó en 2020.Camilo, como prefiere identificarse artísticamente, asegura que jamás se ha planteado bajarle la intensidad a sus expresiones de amor hacia Evaluna. "He visto cómo se ha convertido en una líder y organizadora generosa y capaz", indicó meses atrás.Esa pasión por la hija menor de Montaner y hermana del dueto Mau y Ricky, además de estrella de la serie de Nickelodeon "Clase 52", ha sido la inspiración para "Por primera vez", su tercer álbum de estudio y el primero en una década después de "Regálame tu corazón" de 2007 y "Tráfico de sentimientos" de 2010. Justamente, el disco lleva el nombre de la canción más emblemática de su romance.Evaluna y Camilo se casaron el 8 de febrero de 2020 en una finca al sur de Miami, Estados Unidos, y su luna de miel fue en Bali (Indonesia).