Marcela Baños explicó por qué decidió contar que fue abusada a los 21 años

Luego de que Tomás “Toto” Kirzner contara que fue abusado sexualmente cuando tenía 7 años, Marcela Baños habló, desde su experiencia, sobre qué es lo que hace que las víctimas hagan público su padecimiento, como ella lo hizo en 2019.



“Cuando uno cuenta algo así en televisión, automáticamente te llegan mensajes de un montón de gente que está pasando por lo mismo y que hace silencio, sin poder contar lo que les pasó hace muchos años”, expresó la panelista en Intrusos.



“Mucha gente me hablaba del silencio, de no poder contarlo y guardarlo para siempre. Yo el otro día cuando lo escuché, lo celebré. Me puse contenta por él porque sé que a partir de este momento va a sentir paz”, dijo Marcela Baños luego de que el actor de 23 años contara su historia en la emisión del sábado pasado de PH: Podemos Hablar.



“No tiene que ver con darle explicaciones a nadie. Tiene que ver con que uno puede decirlo en voz alta porque ya pasó y ya está. Superarlo es una palabra muy grande, pero uno puede aprender a convivir con eso”, sostuvo Marcela Baños.



Luego, Adrián Pallares, le preguntó a su compañera sobre la vez en la que contó que fue drogada y abusada a sus 21 años en una casa a la que había ido para aprender modelaje y participar de una supuesta convocatoria de Miss Argentina.



“Yo no lo pensé, no lo programé y me salió, por eso digo que no pasa por el ‘hoy voy a hablar’. Te tiene que salir porque no te pertenece y tenés que hacerte cargo de algo que no buscaste”, recordó Marcela.



“A cada persona le puede suceder algo diferente, claramente. Pero es algo que te persigue y que no podés explicar. Vienen imágenes, rostros, situaciones, y en un momento lo tenés acá y tiene que salir”, finalizó Baños mientras se señalaba la garganta.

Fuente: Radio Mitre