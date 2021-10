Gisela Dulko y Fernando Gago tomaron una tajante decisión

Gisela Dulko y Fernando Gago tomaron una terminante resolución después de que saliera a la luz con Verónica Laffitte.Gisela Dulko y Fernando Gago tomaron una terminante resolución después de que saliera a la luz con Verónica Laffitte.



El escándalo que se formó en el mundo de la farándula argentina tras la polémica infidelidad de Fernando Gago a Gisela Dulko con Verónica Laffitte, una amiga muy cercana de la pareja a la que habían conocido a través del colegio de sus hijos, sumó un nuevo capítulo.



En medio de distintas versiones sobre la polémica ruptura, desde que la ex tenista encontró al ex futbolista en la cama con su amiga hasta que Gisela también habría engañado a Gago con otro hombre, los protagonistas del escándalo tomaron una contundente decisión para no verse nunca más.





Después de que Yanina Latorre de "Los Ángeles de la Mañana" contara la verdadera forma en la que Gisela se enteró del amorío de su esposo, los deportistas dejaron de seguirse en sus redes sociales y borraron todas las fotografías que tenían con el otro.



A pesar que ninguno de los dos protagonistas de la controversia habló del tema públicamente, este tajante paso en redes sociales es indicio que su divorcio es inminente y que cada uno va a rehacer su vida separados.

Fuente: Diario Show