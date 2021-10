“Coqui” de “Cebollitas” cuenta el maltrato y la presión que recibían

Juan Yacuzzi habló con Mitre Live y recordó su paso por Cebollitas, serie en la que trabajó de chico y que lo lanzó a la popularidad. “Tiene sus pro y sus contras, lo volvería a hacer, es lo que elegí de chico”, contó y cuándo el periodista Juan Etchegoyen indagó en los “contra”, se encontró con confesiones que lo sorprendieron.“Para hacerla corta, si hoy grabaríamos de nuevo Cebollitas y tendríamos celulares guardados con los que podríamos grabar algo de las cagadas a pedos, los gritos de los directores, cómo nos tenían hoy no se podría hacer”, comenzó diciendo el actor.“Cuando grabamos salía todo perfecto, pero teníamos mucha presión. Yo era el más grande, pero había chicos de 8 o 9 años, como Gamuza y Dalma Maradona. ¡A veces se escuchaban unos gritos!, unas cagadas a pedo terribles, innecesariamente muchas veces. O mismo cuando nos tentábamos y nos cagaban a pedos como si hubiéramos matado a alguien. Si hoy grabarías ese griterío con un celular, hay varios que no trabajarían más”, sumó luego.“Hay algunos que se volvían muy locos y parecía que se desmayaban, se ponían rojos de gritarnos, viste. Tiraban el papel en el piso y se re contra calentaban. Algunos lloraban y todo. Si llegamos a grabar Cebollitas de nuevo y Diego está vivo y se entera de eso, se arma un quilombo terrible. Nosotros pensábamos que era algo normal, que te equivocadas con la letra y que te griten y te caguen a pedos. Hoy por hoy, si yo me entero que a mi hijo un director le grita de esa manera como nos gritaban a nosotros es para matarlo, no tenía nada que ver. Yo veía a compañeros llorando pasándola mal”, sumó.“Se aprovechaban porque lo podían hacer, estaba muy mal. A todos nos hacían lo mismo, a Dalma la cagaban a pedos también. Si un padre hubiese visto como nos gritaban, se metían a frenar eso. Te lo puede decir cualquier cebollita. Yo te digo lo que viví en las grabaciones y esto nunca se dijo por miedo a que te llamen más”, explicó luego. Fuente: (LaVoz)