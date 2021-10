Mostró sus exuberantes curvas y reveló: “Tuve problemas de autoestima”

Mientras disfruta de su carrera profesional en constante ascenso y del cariño de sus fans, la modelo Ayelén Paleo enamora a cada uno de sus seguidores con fotografías y videos en donde muestra su figura.Durante el fin de semana largo compartió en su cuenta personal de Instagram una fotografía en donde se la puede ver posando en topless con una bombacha calada en negro y unas medias y zapatillas blancas deportivas.Días pasados, reflexionó: “Recuerden que todo sacrificio tiene su recompensa, y sin esfuerzo, trabajo y dedicación nada es posible, en cualquier aspecto de la vida… Si queremos algo tenemos que trabajar duro para lograrlo, solo depende de uno mismo”.Y continuó haciendo referencia a su propia experiencia: “No siempre tengo las mismas ganas de comer perfecto y no tomar alcohol (por lo menos en este momento que tengo un objetivo) y ahí es cuando hay que ser disciplinado”.Y luego dejó una reflexión final: “Con respecto al entrenamiento aprendí a conocerme y saber qué me funciona y les funciona a cada uno de mis alumnos”.Ayelén a su vez reconoció en su publicación que en algún momento de su vida ha tenido problemas de autoestima.“He tenido problemas de autoestima, sufrí , lloré, me caí, me volví a levantar, y nunca dejé de intentar sentirme y verme bien conmigo por mí y para mí. No se trata de competir con nadie, cada uno es como es, todos somos distintos y tenemos diferentes vidas y situaciones”.Y en ese sentido continuó: “Nunca se comparen con nadie porque ahí es cuando aparece la desesperación y es el peor enemigo de uno mismo. Todo llega para el que se esfuerza y se propone algo. No hay que tirar la toalla en la primera que se hace algo mal. . . hay que seguir y volver a intentarlo!”.Y cerró su posteo diciendo: “Y les digo que nada es más gratificante que la sensación esa de saber que vamos por el buen camino. Los quiero”.