El destape sexy de Laura Esquivel: sorprendió con audaces fotos frente al espejo

Hace pocos días, Laura Esquivel fue noticia de todos los medios cuando Brenda Asnicar, su histórica compañera y rival en la ficción juvenil Patito feo, anunció que podría volver a trabajar con ella.Asnicar aprovechó el momento para que sus seguidores hagan algunas consultas sobre su próxima discografíay uno de ellos propuso algo que despertó la nostalgia. “¿Alguna colaboración con Lau Esquivel para un futuro?”, le consultaron y Brenda no tardó en responder.Etiquetando a su vieja colega se animó a hacerle una interesante propuesta en público: “Ey sister, ¿qué onda'. Preguntenle a Laurita. Yo digo que sí”, expresó Asnicar y generó un aluvión de comentarios de sus miles de fanáticos.Y en las últimas horas, Esquivel revolucioó las redes sociales al compartir fotos muy sensuales, como nunca antes había mostrado. La actriz y cantante, que se lució en “Tu cara me suena” y a menudo participa del ciclo “Pasapalabra” por Telefe, no dudó en mostrar su cuerpo en bikini y eso generó mucho revuelo entre sus seguidores y los internautas.De extremo perfil bajo y súper tranquila en su vida privada, Esquivel impactó con su destape sexy y dejó el claro que, en caso de tener una propuesta laboral diferente o más subida de tono, tranquilamente podría aceptar jugar papeles más osados. Hoy, la artista se encuentra estudiando Fonoaudiología en la Facultad y, ademas, tiene alumnos de canto. "Amo mi nueva vida", confió hace un tiempo a la revista