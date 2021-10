Araceli González se refirió a los abusos que sufrió su hijo Toto Kirzner

Espectáculos Toto Kirzner reveló que fue abusado y contó cómo reaccionaron sus padres

Espectáculos El mensaje de Flor Torrente para su hermano Toto tras hablar de su abuso

En la última emisión de PH, Podemos Hablar, Toto Kirzner, el hijo de Adrián Suar y Araceli González, contó que cuando tenía 7 años una persona que trabajaba en su casa abusó sexualmente de él en dos ocasiones y que recién pudo hablarlo con su familia en los últimos meses. La revelación fue sorpresivo y generó muchas repercusiones, motivo por el que Araceli decidió hacer un descargo en sus redes sociales para contar cómo acompaña al actor de 23 años en este proceso.Además, compartió una profunda reflexión sobre la mejor manera de abordar un tema tan delicado. "Ser víctima de un abuso verbal o físico debe ser cuidadosamente abordado. Repito por la salud mental de cada ser humano. Hay muchas formas de ser víctima. No importa el sexo o la edad. ¿Qué hacemos con esto? Juzgamos, levantamos el dedo, opinamos y nos olvidamos del tránsito doloroso y del camino hecho, trabajado desde la raíz cada estado de angustia. Los dolores son intransferibles. La valentía de denunciar desde lo trabajado tiene un valor de logro! Modificar siempre con la verdad y denunciar desde lo construido", expresó la modelo y actriz, que en 2018 reveló que fue víctima de un abuso cuando tenía 5 años."¡Acá hay mamá, acá hay amor, acá hay nido, acá hay familia, acá hay vida! ¡Sobre todas las cosas vida! Abrazar los corazones dañados por abuso de cualquier tipo. Mi valiente y sensible habló. Pido respeto. Pido cuidado en sus palabras como lo pediría por cualquier ser humano que se abre a la verdad y tiene la fortaleza de hacerlo público. En el momento que sintió hablarlo, ¡fue genuino! ¡Su vida se construye día a día! Es su elección construirla", enfatizó, ante el revuelo que se generó a raíz de las declaraciones de Tomás.Y cerró su descargo con un mensaje para Tomás: "Ser de Luz que sabe saborear distintos estados para transformarlo en plenitud y sabiduría. Ser de fortaleza que cambia dolor por construcción. Debemos saber caminar con nuestras marcas. Nada es fácil! Para Nadie. Pero ser íntegro y digno es una elección. Lo hace un hombre noble, único y fuerte. Gracias por los mensajes recibidos. Nosotros abordamos y anidamos. Nuestro compromiso es la familia y la sociedad que nos rodea. Respeto. La mamá de Toto".Araceli no fue la única que le demostró su apoyo a Toto luego de que hiciera público lo que vivió en su niñez, sino que Florencia Torrente también le dedicó unas cálidas palabras a su hermano. "Siempre fuiste un niño especial, desde el instante en que te conocí. Bajaste en ese ascensor con ese gorrito de tela celeste y unos ojos que decían muchísimas cosas desde la inmensidad del silencio. Yo tenia 10 años, y recuerdo que esa mirada me penetró.Siempre supe que me enseñarías muchas cosas, pero te juro que me enseñaste muchas más de las que pensé", manifestó la actriz y cantante.También destacó la valentía de Tomás en contar su experiencia y las repercusiones positivas que puede generar en quienes lo escucharon. "Sé que muchas personas del otro lado se sienten identificados/das contigo, y seguramente junten fuerzas para sacar todo aquello que les hace daño", subrayó. Y concluyó: "Te amo con todo mi ser, no podría decir cuanto, pero si con cada pedacito de mis cuerpos. Somos una gran familia, con nuestros defectos y virtudes, con nuestras emociones e historias. Los amo y me siento muy agradecida de la familia que elegimos".