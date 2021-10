“Vedette 2021”: Nati Jota posó en bikini desde Villa Carlos Paz

Si hay alguien que no deja nunca de sorprender es Nati Jota. Recientemente estuvo en el programa televisivo Match Game y se sinceró sobre uno de los problemas con el que todos en algún momento hemos tenido que lidiar: el famoso visto de WhatsApp.Todo comenzó cuando el conductor leyó la consigna al aire. "Todos lo hemos sufrido y también todos lo hicimos alguna vez, lo que más me duele es que me clave el visto", se lo escuchó decir. Acto seguido, le consultó a Nati si ella era "clavadora de vistos"."Si, pero yo no tengo el visto activado, el doble tic. Pero igual es lo mismo", explicó ella y detalló: "Cuando pasan tres horas, ves a la persona en línea y no te respondió, es igual de dramático. Es como un visto que está ahí también".Ahora, en una de sus últimas publicaciones de Instagram -donde la siguen más de dos millones de personas-, y como es costumbre, Nati acaparó todas las miradas. La joven de 27 años posó para la cámara en traje de baño desde Villa Carlos Paz y recibió cientos de elogios."Sos muy bonita", "La más linda", "Estás hermosa", "Diosa", "Lomazo", "Sos la uno" y "Divina", son algunos de los mensajes que se alcanzan a leer en la publicación.