Operaron de urgencia a Vanina Escudero: cómo evoluciona su salud

Vanina Escudero había regresado a la Argentina para visitar a su familia y estar presente en el cumpleaños de su hermana Silvina. Sin embargo, su estadía en Buenos Aires se complicó cuando tuvieron que internarla por una molestia abdominal. Los médicos le diagnosticaron “un folículo hemorrágico”. Aunque en una primera instancia no iba a pasar por el quirófano, el viernes a la madrugada la operaron de urgencia.



Karina Iavícoli comentó en Intrusos que la cirugía fue en la Clínica de Olivos: “Está mejorando su salud. Al cuidado de sus hijos está Silvina”.



La panelista de Los Mammones compartió en las últimas horas varias fotos con sus sobrinos, Benicio y Joaquina, que se quedarán con ella hasta que su mamá reciba el alta.



“A Vanina la tuvieron que volver a internar y le realizaron una cirugía de urgencia. Aún sigue internada. Mejorando. Nos turnamos para cuidarla. La mayoría de las preguntas son sobre la salud de ella. Supongo que ya les contará”, escribió Silvina en una de sus historias de Instagram.



El viaje exprés de Vanina Escudero y la sorpresa a Silvina Escudero

Desde febrero, Vanina y su marido Álvaro Navia se instalaron en Uruguay. Aunque la pareja se mostró feliz por este paso en sus vidas, Silvina aseguró en más de una oportunidad que extraña mucho a sus sobrinos.



Por eso Vanina decidió sorprender a su hermana. “Esto era una de las sorpresas de cumpleaños les quería contar, después de un año, las hermanitas están juntitas. Pero lo más importante no sos vos, lo más importante es que trajiste a mis sobrinos, sino no entrabas”, dijo divertida Silvina.